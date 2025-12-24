¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¡¡ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬ÆüËÜÀ¯¼£¤Î¼åÅÀ¥º¥Ð¥ê
2025Ç¯12·î23Æü¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡÷±ÊÅÄÄ®¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤ò¸ò¤¨¤ÆËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤ä¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¡¢¹ñ²ñ²þ³×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ãÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÇÁÇÁá¤¯Êª»ö¤ò·è¤á¤ë¸¢°Ò¼çµÁÅª¹ñ²È
¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸¤µ¤ó¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤ËÀäÂÐÅª¤ÊÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ²¡¤·¿Ê¤á¤ë¹ñ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÇÁÇÁá¤¯Êª»ö¤ò·è¤á¤ë¸¢°Ò¼çµÁÅª¹ñ²È¤Ë¡¢µÄÏÀ¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
ËÙ¹¾¤µ¤ó¤¬¡ÖSNS¤Î»þÂå¤Ë¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÊµÄ°÷¡ËÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤À¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¤òÎã¤Ë¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢
¡ÖÆüËÜ¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×
¤È¡Öº£¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²ñ¤Î¼åÅÀ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñ²ñÂç»ö¡¢Ì±¼ç¼çµÁÂç»ö¡£¤À¤±¤É¡×
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ï¤¢¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê¿ÀÃ«½¡Ê¾¡¦»²À¯ÅÞÂåÉ½¡Ë¡ÖÀ¯¼£¤äµÄÏÀ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¹ÔÀ¯¼¹¹Ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ê²ÏÌîÂÀÏº¸µ³°Áê¡Ë¤Ê¤É°Õ¸«¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡¢Ê¬¤«¤ì¤ë¡£
¹ñ²ñ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤Ê¤µ¤ËØ³Á³¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞºÇÇ¯¾¯½°±¡µÄ°÷¤ÎÂç¶õ¹¬À±¤µ¤ó¡£ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Î·Á¼°Åª¤ÊÂåÉ½¼ÁÌä¤äÅúÊÛ¤Ê¤É¤òÐÙ¾å¤Ë¤¢¤²¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò4¡Á5»þ´Ö¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡¢ËèÆü¡£¹ñ²ñÂç»ö¡¢Ì±¼ç¼çµÁÂç»ö¡£¤À¤±¤ÉÃæ¹ñ¤ä¸¢°Ò¼çµÁ¤Î¹ñ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤²¤Æ¡ÊÀ¯ºö¤ò¡Ë¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤ÆÏ¯ÆÉ²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¹ñ¤Î¾Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Ï¡Ö¡Ê¤½¤ì¤ò¡Ë¤³¤³¤Ç¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ¤¤Á»à¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ÅÄÃ¤ËÂÐ¤·¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡Ù¤È¼«Ê¬¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÀâ¶µ¥â¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢¸µ¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤µ¤ó¤¬µ¤¿§¤Ð¤ó¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤¿¤é¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¡ÖÄ¹Ï·¤Î°µ¡×¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤¿¿ùÂ¼¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤¿ËÜ²»¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎºÂÃÌ²ñ¤â¡¢¸¢°Ò¼çµÁ¹ñ²È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º´Æ£ÂÀÏº¡Ë
