全部1,900円だってーーッ！【ワークマン】収納力すんごい♡「優秀プチプラバッグ」

たくさんの荷物をスッキリ持ち運びたい……。その悩みを解消できそうなバッグを【ワークマン】で発見。今回は、収納力抜群でオール1,900円で購入できる「優秀プチプラバッグ」をご紹介します。洗練されたデザインで服装を選ばず合わせやすいショルダーバッグやトートバッグは、毎日のお出かけに手放せなくなるかも。

アクティブシーンにもぴったりなショルダーバッグ

【ワークマン】「アーバンマルチストレージショルダー」\1,900（税込）

フロントのファスナーをぐるりと開けると、小物を整理しながら収納できるマルチポケットを備えたショルダーバッグ。縦 約28cm × 横 約34cm × マチ 約12cmのコンパクトな見た目に反して、約12Lと収納力が高いのが魅力です。体にフィットしやすい形でスッキリと持ち運べるため、子供と公園へ行くときやレジャーシーンにも重宝しそう。

ポケットたっぷりの2WAYトートバッグ

【ワークマン】「アーバンマルチストレージトート」\1,900（税込）

こちらも、小物収納に便利なマルチポケット付き。サッと取り出したいものを入れるのに便利な、立体感のある大きな外ポケットも装備。メイン収納は口がガバッと大きく開くため、荷物の出し入れもスムーズにできそう。シンプルなデザインで服装を選ばず合わせやすいトートバッグは、オンオフ問わず活躍しそうです。取り外し可能なショルダーストラップつきで、手持ちと肩掛けの両方で使い分けられるのも嬉しいポイント。

実用性の高さがすごい！ ハイコスパトートバッグ

【ワークマン】「ジョイントトートバッグ エキスパートエディション」\1,900（税込）

幅がしっかりあり、お弁当箱も入れやすそうなトートバッグは、縦約33cm × 横約41cm × 幅12cmというやや大きめのサイズ感で、A4サイズが収納可能。急な雨にも対応できる撥水加工も備わっています。こちらも取り外し可能なショルダーベルト付きの2WAY仕様。収納力がしっかり備わっているトートバッグは、お値段以上の価値を感じられそうです。

機能性満載！ マルチに使えるデイバッグ

【ワークマン】「撥水スリムデイバッグ」\1,900（税込）

メイン収納にPCポケットとメッシュポケットを装備。約15Lの収納力に加え、スーツケースに固定できるホルダーや反射材、チェストベルトなど、たくさんの機能が備わっているデイバッグは、レジャーシーンのほかに、日帰り旅行や出張など、幅広いシーンで活躍しそうです。両手がフリーになるため、電車・自転車通勤の人にもぴったり。マザーズバッグとして使うのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i