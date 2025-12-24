ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤ËÆÍÁ³¤ÎÈáÊó¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡¡°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡ÉÈøºê¾»Ê»á¤¬»àµî
¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡É¤³¤ÈÈøºê¾»Ê»á¤¬»àµî
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤¿¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡É¤³¤ÈÈøºê¾»Ê»á¤¬24Æü¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸4¡Ë¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£78ºÐ¡£ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¸£°ú¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îë¾Êó¤Ë¡¢Èá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Èøºê»á¤Ï23Æü¤Î¸á¸å3»þ21Ê¬¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á±ÊÌ²¡£Ìó1Ç¯Á°¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ë¤è¤ê¼«ÂðÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸åÆü¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÁÅç½Ð¿È¤ÎÈøºê»á¤Ï1970Ç¯¤«¤é¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£71Ç¯¤ËÆüËÜ¥×¥íÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¼ý¤á¤ë¤È°ìµ¤¤ËÈôÌö¡£¥Ä¥¢¡¼À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿73Ç¯¤Ë¤Ï½éÂå¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÀÄÌÚ¸ù¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¤È¤È¤â¤Ë¡ÖAON¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤é¤¯ÆüËÜ¤ÎÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤òÇØÉé¤¤¡¢»þÂå¤òºî¤Ã¤¿ËÜÊª¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡ÖÄ«¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¿Í¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤Þ¤¿1¿ÍÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡Ä¡Ä¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡Ä¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤È¡¢Èá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£µ¨¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤Î¤Û¤«¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¡¢À¾¶¿¿¿±û¤é¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
