¹ËöÎÃ»Ò¤¬´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤ËÌä¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¡Ö¿·ÅìÌ¾185¥¥í¡×À©¸æÉÔÇ½»ö¸Î¤Ç¤âÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬º£Ç¯4·î¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ê¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Á°¤òÁö¤ëÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ë·ãÆÍ¤·¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤¿»ö¸Î¡£ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ï22Æü¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤Îºá¤Ç¹Ëö¤òÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤¿¡£Æ±ÃÏ¸¡¤Î¾®Ä¹¸÷·ò»Ë¼¡ÀÊ¸¡»ö¤Ï¡ÖÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾õ¶·¤ä²á¼º¤ÎÆâÍÆ¡¢Èï³²¼Ô¤Î°Õ¸þ¡¢ºÆÈÈËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ËöÎÃ»Ò¡ÖÁáÄ«¼áÊü¡×¤Î¤Ê¤¼¡Ä¼ã¶¹¾¡ÊÛ¸î»Î¤â¡Ö°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¡×¤È»ØÅ¦¤·¡ÈÆÃÊÌ°·¤¤¡É¤ò¹Í»¡
¡¡ÀÅ²¬¸©·Ù¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¹Ëö¤ÏÄÉÆÍÄ¾Á°¡¢185¥¥í¤ÎÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Ö¤Ïº¸±¦¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¸å¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢ºÆ¤Óº¸±¦¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ää¼Ö¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥º¯¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£185¥¥í¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÌÀ¤é¤«¤ËÀ©¸æÉÔÇ½¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¸å¡¢ÁÐ¶ËÀ´¶¾ð¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èà½÷¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹Ëö¤Ï»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢¹âÂ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¼Ö³°¤Ë½Ð¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢Î©¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¼ÖÀþ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸©·Ù¤Î¹âÂ®Ââ¤¬´í¸±¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢±þ±ç¤òÍ×ÀÁ¡£¹Ëö¤Ï¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤Ç¤âÂÔ¹ç¼¼¤ò×Ñ×Ë¤·¡¢À©»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿´Ç¸î»Õ¤òÂ½³¤Ë¤·¤ÆÏÓ¤ò°ú¤Ã¤«¤¡¢¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¸©·Ù³ÝÀî½ð¤Ç¤âºøÍð¾õÂÖ¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÌôÊª¸¡ºº¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ëö¤ÏÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö°ì½Ö¡¢¹Í¤¨»ö¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¿·¤¿¤Ê¿ôÃÍ´ð½à¤Ï60¥¥íÄ¶²á
¡¡¸©·Ù¤ÏÅö½é¡¢¤è¤ê·º¤Î½Å¤¤´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ©¸æº¤Æñ¤ÊÂ®ÅÙ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Å¬ÍÑ¤Ïº¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¹Ëö¤Ï11·î13Æü¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡ËÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Î´ð½à¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Àþ°ú¤¤ÏÆñ¤·¤¤¡£°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤ÏÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¤«¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤«¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë·Ù»¡¤¬´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤ÇÎ©·ï¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸¡»¡¤¬ÎÌ·º¤Î·Ú¤¤²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤ËÍî¤È¤¹¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤Î¤¬½õ¼êÀÊ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤¦È½ÃÇ¤·¤Æ¤âÈï³²¼Ô¤«¤éÊ¸¶ç¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¤¿¤À°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð¡¢»àË´»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾×ÆÍ¤·¤¿¤Î¤¬¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÇÂ¾¤Ë¼Ö¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤ÎÄøÅÙ¤ÎÈï³²¤ÇºÑ¤ó¤À¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ë¡Ì³¾Ê¤Ïº£·î9Æü¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Î¸«Ä¾¤·¤òµÄÏÀ¤¹¤ëË¡À©¿³µÄ²ñ¤ÎÉô²ñ¤ò³«¤¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¿ôÃÍ´ð½à°Æ¤òÄó¼¨¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬60¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢»þÂ®60¥¥íÄ¶²á¤ò¡Ö½ÅÂç¤Ê¸òÄÌ¤Î´í¸±¤Î²óÈò¤¬Ãø¤·¤¯º¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹Ëö¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤Ï¡¢»þÂ®120¥¥í¡£¿ôÃÍ´ð½à¤ò5¥¥í¾å²ó¤ë»þÂ®185¥¥í¤Ïº£¸å¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡º£²ó¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤Î°ì·ï¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ËöÎÃ»Ò¡ÖÁáÄ«¼áÊü¡×¤Î¤Ê¤¼¡Ä¼ã¶¹¾¡ÊÛ¸î»Î¤â¡Ö°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¡×¤È»ØÅ¦¤·¡ÈÆÃÊÌ°·¤¤¡É¤ò¹Í»¡¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£