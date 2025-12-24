ÇÀ¿å¾Ê¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×ÀâÌÀ²ñ¤Î¥È¥ó¥Ç¥âÁ´ÍÆ ½ê´É³°¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë´±Î½ÈèÊÀ¡¢ÎëÌÚÇÀÁê¤ÏÆ¨¤²¤Î°ì¼ê
¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÌÂÁöÃæ¤À¡£ÇÀ¿å¾Ê¤Ï24Æü¤Þ¤Ç3Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ïº£·î3¡Á5Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊäÀµÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤ò¼õ¤±À©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²þ¤á¤Æ³«¤¤¤¿¡£3Æü¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÌó500¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬»²²Ã¡£¤·¤«¤·22Æü¤Ë¤Ï396¤È»²²Ã¼«¼£ÂÎ¤¬¸º¤ê¡¢¤ä¤ä¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÇÀ¿å¾Ê¥´¥ê²¡¤·¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ï´°Á´¼ºÂ®¡ÄÎëÌÚÇÀÁê¤â¡Ö¿©ÎÁÉÊÁ´ÈÌ¤Ë»È¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¹âÆÂÐºö¤«¤é°ïÃ¦¤ÎËÜËöÅ¾ÅÝ
¡¡¤ª¤³¤á·ôÇÛÉÛ¤Ï¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¤Î´Î¤¤¤êÀ¯ºö¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÊÆ²Á¹âÆ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¼«Í³¤Ë»ÈÅÓ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤Ç¡¢Æ±·ôÇÛÉÛ¤¬¿ä¾©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤ª¤³¤á·ôÇÛÉÛ¤Ï·ÐÈñÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤òÁª¤Ö¼«¼£ÂÎ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÎëÌÚÇÀÁê¤¬¡Ø¤ª¤³¤á·ô¤Ï¥³¥á°Ê³°¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö½é¤ÎÊÆ²Á¹âÆÂÐºö¤ÎÌÜÅª¤«¤é¤â¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£22Æü¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é¡Ø¸òÉÕ¶â¤ò¿åÆ»Ìµ½þ²½¤ä¸½¶âµëÉÕ¤Ë»È¤¨¤ë¤«¡Ù¤È¤Î¼ÁÌä¤µ¤¨½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤éÇÀ¿å¾Ê¤Î´É³í³°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢À¯ºö¤ÎÌÂÁö¤Ö¤ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ¿å¾Ê¤â°É¾¤ò¤«¤ï¤¹¤¿¤á¡¢¡Ø¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿ä¾©¡Ù¤ÈÆ¨¤²Æ»¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÇÀ¿å¾ÊÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ËèÆü¿·Ê¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ê20¡Á21Æü¼Â»Ü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸òÉÕ¶â¤Î»ÈÅÓ¤ËË¾¤à¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Î²óÅú¤Ï¤ï¤º¤«8¡ó¡£¡Ö¤ª¤³¤á·ô°Ê³°¡×¤¬82¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥Ë¡¼¥º¤Î¤Ê¤¤À¯ºö¤òÃ´¤ï¤µ¤ì¤ëÇÀ¿å´±Î½¤«¤é¤Ï¡¢ÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¯¤Þ¤ëÈãÈ½¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÈèÊÀ¤·¡¢¡ØÀÕÇ¤¤ÏÂç¿Ã¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÇÀ¿å¾ÊÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¢£¡Ö»ä¤¬¤´¤ê²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡Åö¤ÎÎëÌÚÇÀÁê¤Ï¡¢¤ª¤³¤á·ôÇÛÉÛ¤ËÆ¨¤²¹ø¤Î»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀâÌÀ²ñ¤Î¤¢¤Ã¤¿22Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«»¿¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬¤´¤ê²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤âÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¸À¤¤½Ð¤·¤Ã¤Ú¤¬¡¢¤â¤Ï¤äÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¡£
¡¡½¢Ç¤»þ¤ËÇÀ¿å´±Î½¤ò½¸¤á¡Ö¡ÊÇÀÀ¯¤Î¡ËÁ´ÀÕÇ¤¤Ï»ä¤¬ÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·±¼¨¤·¤¿ÎëÌÚÇÀÁê¡£¤À¤Ã¤¿¤é´±Î½¤ËÇ¤¤»¤º¡¢¤ª¤³¤á·ô¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¼«¤éÇÛÉÛ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼«¼£ÂÎ¤ËÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤ª¤³¤á·ô¤ò¤á¤°¤ëÇÀ¿å¾Ê¤ÎÌÂÁö¤Ö¤ê¤Ï¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¤Ç¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£