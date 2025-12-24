¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ç²û¤«¤·¤¤¡È´ÇÈÄ·úÃÛ¡É¤ÎÎò»Ë¡¦Ì¥ÎÏ¤òÃµ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¿·Áõ²þÄûÈÇ ´ÇÈÄ·úÃÛ ¾¼ÏÂ¤Î¾¦Å¹¤ÈÊë¤é¤·¡Ù
¡Ö·úÊª¡×¤«¤é³¹¤È¿Í¤ÎÊë¤é¤·¡¢»þÂåÀ¤òÃµ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃµË¬µ¡ãÌ£¤Ê¤¿¤Æ¤â¤ÎÃµË¬¡ä¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·´©¡¢¡Ø¿·Áõ²þÄûÈÇ ´ÇÈÄ·úÃÛ ¾¼ÏÂ¤Î¾¦Å¹¤ÈÊë¤é¤·¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢2019 Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½ñÀÒ¡Ø¿·Áõ²þÄûÈÇ ´ÇÈÄ·úÃÛ ¾¼ÏÂ¤Î¾¦Å¹¤ÈÊë¤é¤·¡Ù¤Î¿·Áõ²þÄûÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢²£¿Ü²ì¤Î´ÇÈÄ·úÃÛ¡Ö¤ß¤É¤ê²°¡×¤ä¡¢´ÇÈÄ·úÃÛ·²¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐ²¬¤Î³¹¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¼èºà¤ò²Ã¤¨¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ÇÈÄ·úÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ËÂçÉý²þÄû¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ÇÈÄ·úÃÛ¤È¤Ï¡Ä
·úÃÛ²È¤ÎÆ£¿¹¾È¿®»á¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿Å¹ÊÞ·ó½»Âð¤Î°ì·Á¼°¡£Â¿¤¯¤Ï´ØÅìÂç¿ÌºÒ¸å¤ÎÉü¶½´ü¤Ë¸½¤ì¤¿ÌÚÂ¤ 2¡Á3 ³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Ç¡¢¤½¤ÎÀµÌÌ¤À¤±¤òÆ¼ÈÄ¤ä¥â¥ë¥¿¥ë¡¢¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÂÑ²ÐÁÇºà¤ÇÊ¤¤¤¡¢Áõ¾þ¤·¤¿·úÃÛ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ
´ØÅì·÷¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ÇÈÄ·úÃÛ¤Ç¾¦Å¹¤ò±Ä¤à²È¼ç¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
´ÇÈÄ·úÃÛ¤Ï¡¢¾¦Å¹¤ò±Ä¤à¿Í¡¹¤ÎÀ¸¶È¡Ê¤Ê¤ê¤ï¤¤¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¤¬É½Î¢°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢·úÃÛ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤¬ÁÇÄ¾¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë 11 ¸®¤Î³Æ²È¼ç¤ÎÊý¡¹¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢¿§Ç»¤¤à´ÇÈÄ·úÃÛÊë¤é¤·〞¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤é¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£
²û¤«¤·¤´ÇÈÄ·úÃÛ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
Â¸¤·¡¢º£¤â¸«³Ø¤Ç¤¤ë´ÇÈÄ·úÃÛ¤«¤é¡¢ÊÄ¶È¡¦²òÂÎ¤·¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿´ÇÈÄ·úÃÛ¤Þ¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¸«¤Æ³Ú¤·¤à¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡£¸½Â¸¤¹¤ëÊª·ïÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¤â¼ýÏ¿¡£
´ÇÈÄ·úÃÛ¤ÎÁõ¾þ¤äÎò»Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤à¥³¥é¥à¥Ú¡¼¥¸
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬½îÌ±Åª¤Ê°ìÈÌ¾¦Å¹¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿´ÇÈÄ·úÃÛ¡£¤·¤«¤·¸½Âå¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤âÅÀºß¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢µ®½Å¤ÊÊ¸²½»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤â°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Ë»Ä¤ë´ÇÈÄ·úÃÛ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¥¬¥é¥¹¡¢¿¦¿Í¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿´ÇÈÄ·úÃÛ¤Î³¹¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£
½ñÀÒ¡Ø¿·Áõ²þÄûÈÇ ´ÇÈÄ·úÃÛ ¾¼ÏÂ¤Î¾¦Å¹¤ÈÊë¤é¤·¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï2,400 ±ß¡ÊËÜÂÎ 2,200 ±ß¡ÜÀÇ¡Ë¡£