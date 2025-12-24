【限定400点】アニメ『ドラゴンボールZ』より孫悟空＆ベジータをデザインした江戸切子グラスが新発売！

伝統的工芸品にも指定されている東京のガラス工芸「江戸切子」の職人さんが一点一点手作りで制作した、「『ドラゴンボールZ』江戸切子グラス」が発売されました。

ラインナップは、孫悟空のオレンジ、ベジータのブルーの2種類。

孫悟空

力強いオレンジの色被せ硝子に、超サイヤ人になった孫悟空が必殺技を構える！その背景には超サイヤ人とドラゴンボールの星をイメージした吉祥紋「菊つなぎ文様」が熟練職人の手切りで施されました。グラスを上から見ると必殺技が輝いているかのように見える、下部の深いカットもポイント。

反対側には迫力ある神龍の描き下ろしイラストが、菊つなぎ文様とともに刻まれています。「喜びが久しく繋がる」願いを込めた高度な手切りによる菊つなぎ文様。ドラゴンボールの星のイメージとともに、孫悟空の驚異的な成長を表現。

ベジータ

クールなブルーの色被せ硝子に、熱く輝く超サイヤ人ベジータの姿が刻まれた江戸切子グラス。伝統技「手切り」による麻の葉文様が無限のパワーを発するかのよう。必殺技をイメージしたグラス下部の丸切りカットで、強烈なエネルギーを表現。

反対側には躍動する神龍の描き下ろしイラストに手切りの麻の葉文様をプラス。宇宙・無限を表す麻の葉文様。鎌倉時代から仏像や曼荼羅に用いられた、強い生命力の象徴です。

グラスの上からの眺めも素晴らしく、輝きが広がる様はそれぞれの必殺技をイメージしてグラス下部に深い切り込みをプラス。360度、どの角度からも『DRAGON BALL』の世界が楽しめます。

各グラスは、それぞれ『ドラゴンボールZ』のロゴと「四星球」を天面にあしらった特製桐箱に収めて届けられます。

「『ドラゴンボールZ』江戸切子グラス」は各44,800円（税込49,280円）で販売中です。

『ドラゴンボールZ』江戸切子グラス

