ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬ÂÑ¤¨¤¿¥Û¥ê¥×¥í°Å¹õ»þÂå¡ÈÄãÄÂ¶âÏ«Æ¯¡É¤Î¸½¼Â¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ä¤¤¤Ë½ªÎ»¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡
¡¡Ä¹Ç¯¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¡£¶áÇ¯¡¢SNS¾å¤Ç¤½¤Î¸ÀÆ°¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢Í£°ì¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤âÍèÇ¯3·î¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÈµëÎÁÀ©¡É¤Î¥Û¥ê¥×¥í¤ÇÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¸åÇÚ¤Î»³¸ýÉ´·Ã¤ËÇ¯¼ý¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥ï¥±
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤ÏÂÎÎÏÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢µá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÈÝÄê¤µ¤ì»Ï¤á¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥ê¥×¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤Î¸åÈ¾¤«¤é¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡×¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È¥´¥Ã¥É»Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤ÏÂç¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¤¬°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤ÏÄãÌÂ´ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÙ°ÒÉ×¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï1¿Í¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ËÍê¤ë¤È²ñ¼Ò¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â¥Û¥ê¥×¥íÁ´ÂÎ¤Î25¡ó¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÝ»º¤·¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡á°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡1960Ç¯ÁÏ¶È¤ÎËÙ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¸½¡¦¥Û¥ê¥×¥í¡Ë¤Ï²Î¼ê¤òÃæ¿´¤ËÇä¤ê½Ð¤·¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤Î¼ýÆþ¤òÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Õ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤Î¡Ö¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯Part2¡×¡Ö¤¤¤¤ÆüÎ¹Î©¤Á¡×¤Ê¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿78Ç¯¡¢¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°²Î¼ê¤ÎÁíÇä¤ê¾å¤²Ëç¿ô¤Ï302.8ËüËç¤Ç·ÝÇ½³¦3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¢£»³¸ýÉ´·Ã¤Î°úÂà¤Ç²»³Ú»ö¶È¤ÎÇä¾å¤²¤¬6Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Ë·ã¸º
¡ÖÉ´·Ã¤µ¤ó¤¬°úÂà¤¹¤ë80Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤«¤é·÷³°¤Ë¤Ê¤ê¡¢82Ç¯¤Ë¤Ï55ËüËç¡Ê19°Ì¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£4Ç¯Á°¤Î6Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£²»³Ú»ö¶È¤Î²Ô¤®¤¬Íî¤Á¤¿»öÌ³½ê¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï73Ç¯¡¢¡Ö¶âÍË10»þ¡ª¤¦¤ï¤µ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë!!¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£ÃË¾¡¤ê¤ÎÂÎ³Ê¤È»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¸ÀÆ°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼³¦¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë¡£¤À¤¬¡¢²Î¼ê³èÆ°¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢78Ç¯¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¡£Æü¥Æ¥ì½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤¬¡¢80Ç¯Âå¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉüµ¢¤·¡¢83Ç¯¤ËÃø½ñ¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤À¡ªÊ¸¶ç¤¢¤Ã¤«¡ª¡×¤¬120ËüÉô¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡×¤ÎÃÏ°Ì¤òÆÀ¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤«¤é»öÌ³½êÆâ¤Ë¡Ø¥Û¥ê´ë²èÀ©ºî¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Æ¤ë¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢À©ºî¤È¤·¤Æ¤âÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇÇä¤ê½Ð¤¹¤Ï¤º¤Î°æ¿¹Èþ¹¬¤ä»³À¥¤Þ¤ß¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤â¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Çä¤ê¹þ¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Û¥ê¥×¥í¤Ç¤Ï86Ç¯8·î¤Ë¿¹¾»»Ò¡¢87Ç¯3·î¤ËËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬°úÂà¡£¶ì¤·¤¤¾õÂÖ¤Î»öÌ³½ê¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥³¤Ï»â»ÒÊ³¿×¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¡Ê¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼Ô¸ø¼¨À©ÅÙ¡Ë¤Ç¤³¤Îº¢¤Î¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤ò¸«¤ë¤È¡¢87Ç¯¤Î1260Ëü±ß¡¢92Ç¯¤Î1266Ëü±ß¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇ¯¡Ê85Ç¯¡Á91Ç¯¡¢93Ç¯¡Ë¤Ï¸ø¼¨¤¹¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤äCM¤Ê¤ÉËèÆü¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤Û¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Â¾¤Î·ÝÇ½¿Í¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄãÄÂ¶â¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ï10Âå¤Î»þ¡¢Âçºå¤Î¥¸¥ã¥ºµÊÃã¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òËÙ°ÒÉ×¼ÒÄ¹¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡²¿¤«¤ÈÃ¡¤«¤ì¤¬¤Á¤ÊÏÂÅÄ¤À¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿ÃË¤ÎÃæ¤ÎÃË¡Ä¡Ä¤Ê¤é¤Ì½÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï¡ÈµëÎÁÀ©¡É¤Ê¤Î¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¤Î¸åÇÚ¡¢»³¸ýÉ´·Ã¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Ç¶â³Û¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤È¤ª¶â¡×¤ò¥Ê¥¾¤ËÇ÷¤ëµ»ö¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡£