ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ï1·î²¼½Ü¾¤½¸¡Ä¼«Ì±ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬¡Ö»Å»ö»Õ¡×¤È¸Æ¤ó¤À¹â»Ô¼óÁê¤Ï·ë¶É¡¢¤¤¤Ä²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥¢¥É¥ê¥Ö¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÇÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¥à¥À¤Ë¸±°¤Ë¤·¡¢2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì²ÃÂ®¤ÎºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¤¹¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¹¤³¤È¡¢¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¡×¤È¤â¡Ö¶¯¤¤³°¸ò¡¦°ÂÊÝ¡×¤È¤âµÕ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ÏÀä¹¥Ä´¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£Â¸µ¤Ç¤Ï¾ðÀªÄ´ºº¤¬¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áá´ü¤Î½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤«¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬·«¤êÊÖ¤·ÈÝÄê¤·¤Æ¤â´ª·«¤ê¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÌÁÍ§¤Î°ì¸À¤¬²²Â¬¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Î¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡×ÇË¤ê¤ò»Ù¤¨¤¿¼«Ì±¤Î¸Å²°·½»ÊÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬21Æü¡¢¤ªÉ¨¸µ¤Î´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô¤Ç¹Ö±é¡£²ò»¶¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡Ø»Å»ö»Õ¡Ù¤À¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤À¯ºö¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¡¢¹ñÌ±¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ºÇ¤âÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢Ãè¤ËÉâ¤¯¾®Áªµó¶è¤Î¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼ÔÁªÄê¤òµÞ¤°¤È¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯1·î23Æü¤Ë³«²ñ¡¢26Æü¤«¤é¼Â¼Á¿³µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸Å²°»á¤ÎÈ¯¸À¤òÁÇÄ¾¤ËÆÉ¤á¤Ð¡¢26Ç¯ÅÙÍ½»»À®Î©¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀáÌÜ¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤¬120Ãû±ßÄ¶¤È¤Ê¤ë²áµîºÇÂç¤ÎÍ½»»°Æ¤ò26Æü¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Í½»»À®Î©¸å¤Î4·î²ò»¶¤ò¤Ë¤é¤à¤Î¤«¡£
·üÇ°¤µ¤ì¤ëÂÎÄ´
¡Ö²ò»¶¤¬¶á¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¥Ú¥é¥Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÁíÍý¤ÎÂÎÄ´¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£µ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î2¥«·î¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ä¤ì¤¿¡£¡Ò²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÊýÊØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁíÁªµó¤ò»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£²¼¼ê¤Ë²ò»¶¤òÂÇ¤Æ¤Ð¡¢²¿¤â¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À½éÁíÍý¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¡¢À¯ºö¼Â¹Ô¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ë
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ï¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í¿ÅÞÆþ¤ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò¶Ê¤²¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡ÖÀ¯¼£²þ³×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¥Ö¥Á¾å¤²¤¿½°±¡Äê¿ôºï¸º¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅöÌÌ¤ÏÀ¯¸¢¤Ëµï»Ä¤ë¤è¤¦¤À¡£ÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Ï20Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê´ØÏ¢Ë¡°Æ¤¬¡ËÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÏ¢Î©Î¥Ã¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ°Æ»½¤Àµ¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢²ò»¶¤¹¤ëµ¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£À¯ºö¼Â¸½¤Ë¤¹¤´¤¯½Å¤¤òÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¸ø¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ¤Ë¤·¤í¡¢ÌäÂê»³ÀÑ¤Î°Ý¿·¤ÏÁá´ü²ò»¶¤ÇµÄÀÊ¸º¤¬³Î¼Â¡£¤¨¤¨¤«¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ëµö¤¹¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±Ãæ·ø¡Ë
¡Ö¼óÁê¤Ï²ò»¶¤È¸øÄêÊâ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯³¦¤ÎÄêÀâ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö²ò»¶¤Ï¸À¤¦¤Ï¤ä¤¹¤¯¹Ô¤¦¤ÏÆñ¤·¡×¤â¤Þ¤¿¤·¤«¤ê¤À¡£
