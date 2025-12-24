東京ミルクチーズ工場「迎春クッキー詰合せ18枚入」

ホリデーシーズンに突入し、東京駅のエキナカ施設・グランスタ東京では、年末年始の帰省時や挨拶回りの際の手土産にぴったりな新春限定スイーツの販売がスタートしています。

多種多彩なメニューの中から、今回は贈り先や相手を熟慮することなく安心して選べる焼き菓子系のスイーツ6品をピックアップ。

いずれもお世話になった方からビジネスまで幅広いシーンに対応でき、日持ちもする嬉しいスイーツばかり。ぜひチェックしてみてくださいね！

ザ・ドロス「迎春アソートボックス」

12個入（サンドクッキー×6枚/フィナンシェ×4個/ミルフィユ×2個） 2,700円

『ザ・ドロス』の「迎春アソートボックス」は、お店の人気スイーツ「サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕」と「フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕」、「ミルフィユ〔カマンベール＆アーモンド〕」の3種類を詰め合わせた焼き菓子のアソート。乗馬する女神を描いた華やかで上品なパッケージも魅力です。

●DATA

出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2025年12月1日（月）～ ※なくなり次第販売終了

フェアリーケーキフェア「フェアリークリームウィッチ 紅白セット」

5個入（白×2個・紅×3個）2,280円/8個入（紅白各4個・ギフト箱入り）3,840円

カップケーキとビスケットのお店『Fairycake Fair（フェアリーケーキフェア）』では、12／26より「フェアリークリームウィッチ 紅白セット」が登場。

新作「プレミアム発酵生バターサンド（白）」と、いちごラズベリージャムが薫る「いちごラズベリー生バターサンド（紅）」をパッケージ。濃密でコク深い生バタークリームの味わい、そしてお祝い気分を添える紅白の色合わせで、年末年始にぴったりの手土産となりそうです。

●DATA

出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2025年12月26日（金）～2026年1月中旬

ココリス「ココリスセレクション 御年賀パッケージ」

12個入（サンドクッキー・ヘーゼルナッツ×4枚、同・木苺×4枚/フィナンシェ×4個）3,348円

『COCORIS（ココリス）』の「ココリスセレクション 御年賀パッケージ」は、2種類の「サンドクッキー（ヘーゼルナッツ/木苺）」と「フィナンシェ（メープルマロン）」をそれぞれ4個、計12個を詰め合わせた新春限定のアソートセット。ヘーゼルナッツ、木苺、マロン＆メープルの各フレーバーを存分に楽しんで。

●DATA

出店エリア：改札内1F 中央通路エリア

販売期間：2025年12月15日（月）～ ※なくなり次第販売終了

ザ・メープルマニア「メープルギフト お年賀限定パッケージ」

18個入（メープルバタークッキー×12枚/メープルフィナンシェ×6個）2,920円［食楽web］

『The MAPLE MANIA（ザ・メープルマニア）』のお年賀スイーツは、新春限定焼き菓子セット「メープルギフト お年賀限定パッケージ」。お店の人気No.1商品「メープルバタークッキー」をたっぷり12枚、同じく高い人気を獲得している「メープルフィナンシェ」を6個と充実の構成。メープルの優しくてすっきりとした甘さを存分に味わえる嬉しい一品です。

●DATA

出店エリア：改札内1F 吹き抜けエリア

販売期間：2025年12月20日（土）～ ※なくなり次第販売終了

東京ミルクチーズ工場「迎春クッキー詰合せ18枚入」

18枚入（ソルト＆カマンベールクッキー×9枚/蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー×9枚）

『東京ミルクチーズ工場』では、「迎春クッキー詰合せ18枚入」に注目！ お店のベストセラースイーツ「ソルト＆カマンベールクッキー」と「初蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー」の2種類を18枚詰め合わせたリッチなセット。薄厚サクサクのクッキーと2種類のチーズクリームによる絶妙なマリアージュを楽しめます。

●DATA

出店エリア：改札内1F 京葉ストリートエリア

販売期間：2025年12月19日（金）～ ※なくなり次第終了

ミユカ「花紫（はなむらさき）」

14枚入 1,280円

京都発の和菓子ブランド『MIYUKA（ミユカ）』の最新スイーツ「花紫」は、店のロゴをかたどった愛らしい花型が特徴のラングドシャの詰め合わせ。生地に米粉を加えて軽やかな食感に仕上げ、中央にトッピングしたあずきのフリーズドライが優しい風味と甘さを演出。花型のかわいらしさが映える紫を基調にした和モダンなパッケージも魅力です。

●DATA

出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア

販売期間：2025年12月18日（木）～