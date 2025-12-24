¥ß¥»¥¹¡¢¥¥ó¥×¥ê¡¢Perfume¤é¤¬Ì¾¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤°¡ª¡¡¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²èÈ¯É½
¡¡2025Ç¯12·î31Æü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡¿19»þ20Ê¬¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤¬¡ØÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ù¤Ë·èÄê¡£ÊüÁ÷»Ë¤Ëµ±¤¯Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤·Ñ¤°¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡õ²Î¾§¶Ê¤ò°ìµ¤¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¹ÈÇò¤À¤±¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡¢King ¡õ Prince¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢HANA¤Ï¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤Ï¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER¡¢Á°ÅÄÏËµ±¡ÊTUBE¡Ë¤Ï¡ÖYOUNG MAN¡×¤ò²Î¤¦¡£
¡¡´öÅÄ¤ê¤é¡¢Perfume¤Ï¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MISIA¤Ï¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×¡¢ILLIT¡¢¡õTEAM¡¢Number_i¡¢BE¡§FIRST¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¡¢¤½¤·¤Æ¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö¤Ë¤è¤ê¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤¬²Î¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ12·î31Æü19»þ20Ê¬ÊüÁ÷¡£
