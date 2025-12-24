グレープストーンのスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」が、映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーション！

“花”と“魔法”の世界観を楽しむスペシャルボックス『チューリップローズ 6個入 WICKED edition』のほか、オリジナルグッズが期間限定で発売されます☆

TOKYOチューリップローズ 映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーション

販売情報：

2026年1月12日(月・祝)〜2月14日(土)頃まで・チューリップローズ 6個入 WICKED edition・チューリップローズ 6個入 WICKED edition ポーチセット※バレンタインシーズン限定。なくなり次第終了です2026年1月12日(月・祝)〜3月末頃まで・チューリップローズ ＜WICKED＞ エコバッグ2026年1月14日(水)〜3月末頃まで・チューリップローズ ＜WICKED＞ ポーチ(単品)・チューリップローズ ＜WICKED＞ ステンレスタンブラー・チューリップローズ ＜WICKED＞ 巾着・チューリップローズ ＜WICKED＞ パスケース・チューリップローズ ＜WICKED＞ グッズコンプリートセット

販売店舗：TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店・阪急うめだ店・そごう横浜店・羽田空港第2ターミナル店・JR東京駅店(SWEETS GATE TOKYO店内)、各催事、公式通販

※店舗により取扱いが異なります。最新情報はホームページにて確認ください

※人気商品のため早期完売の可能性があります

催事情報

開催期間：2026年1月14日(水)〜2月17日(火)

開催場所：大丸札幌店 1階特設会場

通販情報

受注期間：2026年1月14日(水)10:00〜

販売店舗：公式オンラインショップ「パクとモグ」ほか

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となります

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

バターとチーズの甘い香りに溢れた美味しい花屋「TOKYO TULIP ROSE」

香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いた、世界でここだけのフラワースイーツ「チューリップローズ」は累計販売数5000万個を突破しました。

今回、2026年3月6日(金)に日本公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』と「TOKYO TULIP ROSE」がコラボレーション！

第1弾として、バレンタインシーズンにだけ出会えるスペシャルボックスやオリジナルグッズが新たに発売されます。

スペシャルボックス「チューリップローズ 6個入 WICKED edition」

価格：1,782円(税込)

コラボレーション第1弾として登場する、物語の舞台であるマンチキンランドに広がるチューリップ畑をテーマに描いたスペシャルボックス「チューリップローズ 6個入 WICKED edition」

「TOKYO TULIP ROSE」のブランドカラーと映画『ウィキッド 永遠の約束』で共通する“深いグリーン”が印象的です。

開けると、中から代表作スイーツ『チューリップローズ』の花畑が現れます。

箱の天面は、魔法にかけられたみたいに上品なツヤを加えた特別仕様。

「TOKYO TULIP ROSE」と映画『ウィキッド 永遠の約束』だからこその、“花”と“魔法”の世界観が楽しめるスイーツです。

「チューリップローズ」は全3種のフレーバーをアソート。

注目は、バレンタインシーズン限定の新作「チューリップローズ ショコラ・フルコース」です。

花びらにハートを隠した特別仕立てのココアラングドシャに、天然のローズの香り漂うエクアドル産カカオがとろける生食感ショコラバタークリームが絞られています。

「チューリップローズ バター」は、塩味パイの隠し味をしのばせたフレーバー。

フランス産発酵バター⾹るラングドシャクッキーに、塩バターキャラメル＆ミルク仕⽴てのとろける⽣⾷感ショコラクリームをしぼっています。

さらに、贅沢なコクのカマンベールショコラも散りばめた「チューリップローズ チーズ」もアソート。

フランス産クリームチーズ⾹るラングドシャクッキーに、とろける⽣⾷感チーズショコラクリームをしぼった一品です。

コラボ限定のオリジナルグッズも豊富に登場

コラボ限定のオリジナルグッズも、“チューリップ畑”をテーマにデザイン。

色とりどりのチューリップがデザインされた華やかなシリーズがそろいます。

オリジナルグッズを全部セットにした、ファンにはたまらない『グッズコンプリ―トセット』も登場するので、要チェックです☆

チューリップローズ 6個入 WICKED edition ポーチセット

価格：

・チューリップローズ 6個入 WICKED edition ポーチセット 2,500円(税込)

・チューリップローズ ＜WICKED＞ ポーチ(単品) 950円(税込)

ポーチに咲くチューリップが華やかなオリジナルポーチ。

小物が収納しやすい内ポケット付きです。

チャーム部分には「TOKYO TULIP ROSE」のブランドロゴがあしらわれています。

ポーチとスペシャルボックスとのセットは、プレゼントにするのもおすすめです。

チューリップローズ ＜WICKED＞ エコバッグ

価格：990円(税込)

マンチキンランドに咲く“チューリップ畑”が印象的な、毎日使いたくなるエコバッグ。

たっぷり荷物が収納できる、大きめサイズのエコバッグです。

小さく折りたたんで収納できるので、カバンに忍ばせていつでも一緒にお出かけできます。

チューリップローズ ＜WICKED＞ ステンレスタンブラー

価格：1,800円(税込)

オフィスやお家で大活躍してくれそうなタンブラーは、機能性抜群のステンレス素材。

総柄で仕上げたチューリップのデザインが、見るたび明るい気持ちにしてくれます。

チューリップローズ ＜WICKED＞ 巾着

価格：900円(税込)

旅行にも活躍してくれそうな巾着は、刺しゅうでロゴやチューリップを咲かせた大人かわいいデザイン。

「ウィキッド」タグが付いた、小物が増える季節にとっても便利なグッズです。

チューリップローズ ＜WICKED＞ パスケース

価格：1,100円(税込)

物語の舞台、“マンチキンランドに広がるチューリップ畑”をデザインしたワンポケットタイプのパスケース。

定期券や社員証などを入れるのに便利です。

通勤通学など、日常生活の様々なシーンで活躍してくれます。

催事・公式通販限定：チューリップローズ ＜WICKED＞ グッズコンプリートセット

価格：5,000円(税込)

公式通販受注開始日：2026年1月14日(水)

全5種のオリジナルグッズが全部楽しめる「グッズコンプリートセット」が、催事・公式通販限定で登場。

グッズコンプリートを目指す方にぴったりなセットになっています。

映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーションした、“花”と“魔法”の世界観を楽しむスペシャルスイーツやグッズ。

TOKYOチューリップローズ 映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションスイーツとグッズは、2026年1月12日より順次販売開始です☆

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “花”と“魔法”の世界観を楽しむお菓子や雑貨！TOKYOチューリップローズ 映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーション appeared first on Dtimes.