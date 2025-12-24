Hi-STANDARD¤Î¡ÖDEAR MY FRIEND¡×¤¬³¨ËÜ¤Ë¡¡Ì¾È×¡ØMAKING THE ROAD¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇËÂ¤°´¶Æ°¤ÎÊª¸ì
¡¡Hi-STANDARD¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖDEAR MY FRIEND¡×¤¬³¨ËÜ¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¡Ø²Î»ì¡Ê¤¦¤¿¡Ë¤ÎËÜÃª DEAR MY FRIEND¡Ù¤È¤·¤Æ2026Ç¯2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµã¤±¤ë¡Ä¡ª³¨ËÜ¡Ø²Î»ì¡Ê¤¦¤¿¡Ë¤ÎËÜÃª DEAR MY FRIEND¡Ù¤ÎÃæÌÌ
¡¡Æ±½ñ¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¥ê¥Ã¥È¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ø²Î»ì¤ÎËÜÃª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·´©¡£¿·¥É¥é¥Þ¡¼¡¦ZAX¤ò·Þ¤¨¡¢EP¡ØScreaming Newborn Baby¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤È¤È¤â¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤¿Hi-STANDARD¤¬¡¢1999Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖDEAR MY FRIEND¡×¤Î²Î»ì¤ò¤â¤È¤Ë³¨ËÜ²½¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¹ñÆâ³°¤Ç100ËüËçÄ¶¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAKING THE ROAD¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëDaisuke Hongolian¡£¡ÖDEAR MY FRIEND¡×¤Î²Î»ì¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤¬¡ØMAKING THE ROAD¡Ù¤È¡ØScreaming Newborn Baby¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢´¶Æ°Åª¤Ê°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤Î7¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥ºÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢LP¥µ¥¤¥º¤ÎÆÃÁõÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä¡£ÆÃÁõÈÇ¤Ï¤¤ç¤¦24Æü¤è¤ê¡¢¥ê¥Ã¥È¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡ØT-OD¡Ù¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø²Î»ì¤ÎËÜÃª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤ò¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬¼«¿È¤Î»ëÅÀ¤Ç³¨ËÜ¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Daisuke Hongolian¤ÏËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ø¾ðÇ®¤Îé¬é¯¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
