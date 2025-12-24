ÁÒÌÚËã°á¡¢¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¤ÈR&B¤òÍ»¹ç¡¡¸¸ÁÛÅª¤Ê±é½Ð¤ÇÄÖ¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈÉÕ¤¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡Û
¡¡11·î2Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿ÁÒÌÚËã°á¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØMai Kuraki Live Project 2025 ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡Ù¤¬12·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ËÀèÎ©¤Á¡¢10·î15Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÁÒÌÚ¡£¤³¤ì¤ÏËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä°¤¼ê¤ò¡È°Â¤é¤®¡É¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤Î²ÎÀ¼¤È¥µ¥¦¥ó¥É´¶¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤â¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÇ»Ì©¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡£¾ìÆâ¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï±«¤¬¤·¤¿¤¿¤êÍî¤Á¤ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÁÒÌÚ¤Ï¿åÃæ¤ÇÉâÍ·¤·¡¢·Ê¿§¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¿åÃæ¤«¤é¿åÊÕ¤Î¿¹¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÐ¤ÎÁðÌÚ¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿³Ú´ï¡¦¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥ó¤¬Âç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÂ¦¤«¤éµÒÀÊÊý¸þ¤Ë¤Ò¤È¶Ú¤Î¥é¥¤¥È¤¬Åô¤µ¤ì¡¢ÁÒÌÚ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿ÀÈëÅª¤Ê±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û±ü¤Î°ìÃÊ¹â¤¤ÉñÂæ¾å¤ËÄ¾¤ËºÂ¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥ó¤ò±éÁÕ¡£¸¸ÁÛ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¢¥«¥Ú¥éÅª¤Ê¥³¡¼¥é¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖVoice of Safest Place¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÁÒÌÚ¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂç¾®¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ü¥¦¥ë¤òÌÄ¤é¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥º¥à¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÎÄ´¤Ù¤¬½Å¤Ê¤ê¡ÖLove one another¡×¤Ø¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥¹¥â¡¼¥¯¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤ë¤È¡¢6¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡ÊKAORI¡¢Rina¡¢saya¡¢KOUKI¡¢HiRo-C¡¢ZENIYAN¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¥µ¥Ó¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÁÒÌÚ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø°ÜÆ°¡£¡Ö¤¤ß¤Ø¤Î¤¦¤¿¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Èº¸±¦¤ËÂç¤¤¯¼ê¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µÒÀÊ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¤½¤ÎÀ±¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ²Î¤Ã¤¿¡ÖForever for you¡×¡¢ÁÒÌÚ¼«¿È¤¬¥¦¥£¥ó¥É¥Á¥ã¥¤¥à¤òÌÄ¤é¤·¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ä¥é¥Æ¥ó¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¡ÖÉ÷¤Î¤é¤é¤é¡×¡¢¥Ñ¥é¥½¥ë¤ò¼ê¤Ëº½ÉÍ¤Î±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿¡ÖSea wind¡×¤ÈÂ³¤¡¢´ÑµÒ¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÒÌÚ¤Î²ÎÀ¼¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î²º¤ä¤«¤Ê³Æ¥½¥í¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡ÖWishing on a..¡×¤ò¶´¤ß¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë°áÁõ¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿ÁÒÌÚ¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¤½¤·¤Æ²Î¤ï¤ì¤¿¡ÖLike a star in the night¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±§Ãè¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ëÀ±¡¹¤Î¸÷¤¬¤¤é¤á¤¯±ÇÁü±é½Ð¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¶Ê¤Î½ªÈ×¤Ë¤ÏÎ®¤ìÀ±¤¬Áö¤ëÍÍ»Ò¤â¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡ÈÀ±¡É¤«¤é¡È·î¡É¤Ø¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡ÖMoon serenade,Moonlight¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢Â³¤¤¤ÆÁÒÌÚ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ötell me your way¡×¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Ð¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥ô¤Î¥®¥¢¤¬1¥é¥ó¥¯°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤â¼êÇï»Ò¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¡£¤¹¤ë¤È2¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥³¡¼¥é¥¹¤ò½¾¤¨¤¿ÁÒÌÚ¤Ï¡¢¹õ¥Ï¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£Èà½÷¤Î²»³Ú¥ë¡¼¥Ä¤Ë¶¯¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¡ÖRock With You¡×¤¬¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤È¡¢ÁÒÌÚ¤Î²ÄÎù¤Ê²ÎÀ¼¤Î¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¡¢Èà½÷¤Ë¤·¤«²Î¤¨¤Ê¤¤¡ÖRock With You¡×¤ÇËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓÁÒÌÚ¤ÏÉñÂæÂµ¤Ø¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¡Öunconditional L¢§VE¡×¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Ë¾è¤»¤Æ³Æ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥½¥í±éÁÕ¤¬½ç¼¡ÈäÏª¤µ¤ì¡¢Áýºê¹§»Ê¡ÊGt¡Ë¡¢¾®³ü¿¸Þ¡ÊBa¡Ë¡¢ÂçÄÅÆ×¡ÊDr¡Ë¡¢»³²¼¤¢¤¹¤«¡ÊPerc¡Ë¡¢Í§ÅÄ¥¸¥å¥ó¡ÊKey¡Ë¡¢Ãæ±à°¡Èþ¡ÊSax¡Ë¡¢Wakasa¡ÊCho¡Ë¡¢Hana¡ÊCho¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎR&B¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿ÁÒÌÚ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖSecret of my heart¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤ÏÁíÎ©¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÁ´¿È¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÀÂè°ìÉô¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¥£¤ÊÂèÆóÉô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡ÖÎø¤ËÎø¤·¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÀÖ¤¤Àð»Ò¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÆÈÁÏÅª¤ÊÉñ¤¤¤òÈäÏª¤·¡¢µÒÀÊ¤â¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤âÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤ß¤ÈÎø¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤ ¤¤¤Ä¤âÌ´¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÔÂç¤ÊËþ·î¤òÇØ¤Ë±ð¤ä¤«¤Ë²Î¾§¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÅÏ·î¶¶ ¡Á·¯ ÁÛ¤Õ¡Á¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¤È¡¢¾ã»Ò¤äÏÂ»±¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê±ÇÁü±é½Ð¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¼ñ¤È¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Èà½÷¤Î²ÎÀ¼¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆ¤ÓÁÒÌÚ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÁÒÌÚ¤¬¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥à¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡¢¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤ò1¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¡Öé¬é¯¿§¤Î¿ÍÀ¸¡×¤ò±éÁÕ¤¹¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËËÜ¿ÍÉÔºß¤Ê¤¬¤é´ÑµÒ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿ÁÒÌÚ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¥²¥¹¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÆÁ±Ê¶Ç¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¡Öé¬é¯¿§¤Î¿ÍÀ¸¡×¤¬¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤êÁÒÌÚ¤ÎºîÉÊ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿ÆÁ±Ê¤È¤Î¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢ÁÒÌÚ¤ÎÂ¨¶½¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤ÈÆÁ±Ê¤Î¥Ù¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥Ð¥È¥ë¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¶Ê¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ë¥·¥á¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÁÒÌÚ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢²Ú¡¹¤·¤¯¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥í¥Ü¤¬·ã¤·¤¯ÅÀÌÇ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×´¶¤Î¶¯¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡ÖKiss¡×¤ò²Î¤¦¤È¡¢26Ç¯Á°¤Î12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢Èà½÷¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ë¤·¤ÆJ-POP»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖLove, Day After Tomorrow¡×¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë±éÁÕ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖEverything¡Çs All Right¡×¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢ÁÒÌÚ¤È¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥é¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡õ¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò±¦¤Øº¸¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¥µ¥Ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¡£ÁÒÌÚ¤Ï´ÑµÒ¤È¹ç¾§¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖYou & I¡×¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÁÒÌÚÎ®R&B¤ò´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¶Ê¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡×¤òÈäÏª¡£¥â¥Î¥¯¥í±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Âè°ìÉô¤Î¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤È¡¢ÂèÆóÉô¤Î¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¥¿¥¤¥à¤È¤¤¤¦ÂÐ¶Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬´°·ë¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤Ë±þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¤Î±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËºÆ¤ÓÁÒÌÚ¤¬¥½¥í¤Ç¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥ó¤ò±éÁÕ¡£¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤¬¤³¤À¤Þ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Àè¤Û¤É²Î¤ï¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¤Î¡È¥Á¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡Ê432Hz chill mix¡Ë¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò½À¤é¤«¤¯¤ÆÌ´¸¸Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢ÁÒÌÚ¼«¿È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤µ¤ËÄ¶¼«Á³ÂÎ¤Ç¡È¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡É¥â¡¼¥É¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëMC¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Èà½÷¤ÏºÇ¿·¶Ê¤ª¤è¤Ó¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¡ÈÁÇ¡É¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£±«¡¢Íò¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¸«¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ê¥¸¡¼¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËµÒÀÊ¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦£±¶Ê¡¢ÆÏ¤±¤¿¤¤²Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡õ¥À¥ó¥µ¡¼¤òºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈµÒÀÊ¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Öalways¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ê¤¬½ª¤ï¤ê¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¶Ì¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÁÒÌÚ¤òÃæ¿´¤Ë½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬²£°ìÎó¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤ËÈà½÷¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¼ê¤ÎµÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë²ÖÆ»¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¤½¤·¤Æ²¼¼ê²ÖÆ»¤Ç¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÀÊ¤Î´ÑµÒ¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò¼ê¤ÇÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤òµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´¿È¤ÇÈô¤Ð¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤ËµÍ¤á³Ý¤±¤¿5000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Øbillboard classics Mai Kuraki Premium Symphonic Concert 2026¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÉ½¼¨¡£4·î19Æü Åìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¡¢24Æü Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë¤ÎÆüÄø¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï1·î7Æü¤Þ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÃêÁªÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£º£²ó¤Î¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¤Ï¤Þ¤¿¼ñ¤Î°ã¤¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¶¦±é¤Ç¡¢ÁÒÌÚ¤Ï¼¡¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¿·¤¿¤Ê¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Èà½÷¤¬¡Ö¤¤Ã¤È¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²º¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿2026Ç¯¤¬º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÇ¯Ëö¤ÎÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉÛ»ÜÍº°ìÏº
¢£¡ØMai Kuraki Live Project 2025 ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡Ù
2025Ç¯12·î13Æü Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
01. Voice of Safest Place
02. Love one another
03. ¤¤ß¤Ø¤Î¤¦¤¿
04. Forever for you
05. É÷¤Î¤é¤é¤é
06. Sea wind
07. Like a star in the night
08. Moon serenade,Moonlight
09. tell me your way
10. Rock With You / ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó
11. Secret of my heart
12. Îø¤ËÎø¤·¤Æ
13. ¤¤ß¤ÈÎø¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤ ¤¤¤Ä¤âÌ´¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤
14. ÅÏ·î¶¶ ¡Á·¯ ÁÛ¤Õ¡Á
15. é¬é¯¿§¤Î¿ÍÀ¸
16. Kiss
17. Love, Day After Tomorrow
18. Everything's All Right
19. You & I
20. ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á
encore
21. ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á(432Hz chill mix)
22. always
