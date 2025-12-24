¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤½¤¦¡Ä¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Î¡È¹âÂ®¥È¥ë¥Í¡¼¥É¡É¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤á¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¹âÂ®¥È¥ë¥Í¡¼¥É¤¹¤ë¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¹âÂ®¥È¥ë¥Í¡¼¥É¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡²èÌÌ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¥°¥ë¥°¥ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤ÎÉ÷¤¯¤ó¡Ê11ºÐ¡Ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤¤ÂÎ¤¬±ó¿´ÎÏ¤Ç¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅê¹Æ¼ç¡Ê@maru_448_g¡Ë¤¬Ê¡²¬»ÔÆ°Êª±à¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤À¤¬¡¢»ô°é°÷¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â¤ÏÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥í¡¼¥×¤ò³ú¤ó¤Ç¥È¥ë¥Í¡¼¥É¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆ°Êª±à¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢É÷¤¯¤ó¤¬¥È¥ë¥Í¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡Ä¡£¿©Íß²¢À¹¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤¯¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥È¥ë¥Í¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤á¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤°¤ë¤ó¤°¤ë¤óº×¤ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¨¤¨¤¨¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë