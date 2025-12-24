¹Ô¤¤Ï»³¡¢µ¢¤ê¤Ï³¤¤òÄÌ¤ë¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯´Ñ¸÷Îó¼Ö¡×º£Åß¤â±¿¹Ô¡ª ¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Î±Ø¤Ë¾è¤êÆþ¤ì
2·î¤Ë·×15Æü±¿¹Ô
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡¢´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤À¤ÆSATONO¡×¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄä¼Ö±Ø¤¬°ã¤¦!?¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¤À¤ÆSATONO¡×¤Î±¿¹Ô³µÍ×¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡Ö¤À¤ÆSATONO¡×¤Ï¡¢ÀçÂæ¤ÈÀÐ´¬Àþ¤Î½ªÃå±Ø¤Ç¤¢¤ë½÷Àî±Ø¤ò·ë¤Ö´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¤¹¡£2024Ç¯ÅÙÅß¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½éÀßÄê¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÊ¿Æü¤Î±¿¹ÔÆü¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿¹ÔÆü¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡¢2Æü¡¢6Æü¡Á8Æü¡¢13Æü¡Á16Æü¡¢20Æü¡Á23Æü¡¢27Æü¡¢28Æü¤Î·×15Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀçÂæÈ¯¤È½÷ÀîÈ¯¤Ç°Û¤Ê¤ë¥ë¡¼¥È¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢ÀçÂæÈ¯¤Ï¾®µíÅÄ·ÐÍ³¡¦ÀÐ´¬Àþ¤Ç»³¤Î·Ê¿§¤ò¡¢½÷ÀîÈ¯¤Ï¡ÖÀçÀÐÅìËÌ¥é¥¤¥ó¡×·ÐÍ³¤Ç³¤¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£½÷ÀîÈ¯¤Ï¾¾ÅçÏÑ±è¤¤¤ÎÅìÌ¾¡ÁÎ¦Á°ÂçÄÍ´Ö¤ÇÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤ÏHB-E300·Ï2Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢Á´¼Ö»ØÄêÀÊ¤Ç¤¹¡£1¹æ¼Ö¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¡¢2¹æ¼Ö¤¬ÉáÄÌ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÆâ¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¶¿ÅÚÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤³¤±¤·¡×¡Ö¼·Í¼¾þ¤ê¡×¤Ê¤É¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¡¢¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¶õ´Ö¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÜ¾ë¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë²Î¼ê¤äÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ÖÆâÊüÁ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼ÖÆâÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢ÅìËÌ¡¦ÀÐ´¬Àþ±èÀþ¤ÎÃÏ»ºÉÊ¤äSATONO¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±èÀþ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ÎÊÛÅö¤ä¤ª¼ò¤ò¡Ö¤¦¤±¤È¤ê¤Ã¤×¡×¤Ç»öÁ°ÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢µÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢¼Ö¾¸¤Ë¿½¤·½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¼ê»ý¤Á¤Î¤¤Ã¤×¤Ê¤É¤Ë¡Ö¤À¤ÆSATONO¡×ÀìÍÑ¤Î¾è¼ÖµÇ°¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥¨¥¥¿¥°¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö»ØÄêÀÊ¤Ï2000±ß¡ÊÂç¿Í¡¦»Ò¤É¤âÆ±³Û¡Ë¡¢ÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤ÏÂç¿Í840±ß¡¢»Ò¤É¤â420±ß¤Ç¤¹¡£¾è¼Ö·ô¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¡¢¤¨¤¤Í¤Ã¤ÈQ¥Á¥±¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºßÍèÀþ¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ºÂÀÊ»ØÄê·ô¤Ç»ØÄêÀÊ·ô¤Î¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤«¤é¤¤Ã¤×¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
