¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡Ä±ÑÀ¯ÉÜ¤¬³èÆ°¶Ø¤¸¤¿¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×»Ù»ý¥Ç¥â¤Ë»²²Ã
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¡á²£ËÙÍµÌé¡Û¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î´Ä¶³èÆ°²È¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÄÂÎ¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¥Æ¥í¹Ô°Ù¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢±ÑÀ¯ÉÜ¤Ë³èÆ°¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´ïÊªÂ»²õ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö»ä¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ü¿Í¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÂáÊá¸å¡¢ÊÝ¼áÊÝ¾Ú¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñºÝ¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤¬±¿¹Ò¤¹¤ëÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤É¡¢»Ù±ç³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
