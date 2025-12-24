モデル藤井夏恋（29）が24日までにインスタグラムを更新。昨年12月に結婚を発表した4人組ロックバンド「I Don't Like Mondays．」ボーカルのYU（36）との挙式を報告した。

藤井は「2025年11月14日 結婚式を挙げました」と報告し、挙式時の写真を複数公開。「夫婦になって一年の節目に、明治神宮と明治記念館で、大切な人たちに見守られながら迎えた一日。これからも、感謝を忘れずに、ふたりで丁寧に歩んでいきます」とつづった。

YUは、名古屋出身。高校でニューヨークにわたり、12年にギターのCHOJI、ベースのKENJI、ドラムのSHUKIとともにI Don’t Like Mondays．（アイドラ）を結成し、14年にメジャーデビュー。三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典とは幼なじみ。

藤井は、大阪府出身。08年にHappinessの一員として活動を開始し、E−girlsでもボーカルとして活躍。13〜21年は「JJ」専属モデルを務めるなどモデルとしても活躍中。実兄はWEST．藤井流星、実姉は藤井萩花。