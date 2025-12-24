¾®Ìî¿ðÊâ¡ßÊ¡ÅÄ¿¿ÎÖ¡ßÂ¼ÅÄ·ëÀ¸¤¬¸ì¤ë¡¢Ç¯Æâ¥é¥¹¥È´ë²è¡Ø¤Ä¤Ð¤Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤È2025Ç¯¤ÎÊâ¤ß #84¼ýÏ¿¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹Ô¤¯¤¼¡ª¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù¡£ÄÌ¾Î"¹Ô¤¯¤Ä¤Ð"¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª
12·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¹Ô¤¯¤¼¡ª¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù#84¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¾þ¤ë¡Ö¤Ä¤Ð¤Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡×¤ò¼Â»Ü¡£11¸Ä¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¤ò°ú¤¡¢Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤ì¤ÐÂ¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È³ÍÆÀ¡¢³°¤ì¤ì¤Ð¤½¤Î¾ì¤ÇÈ³¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡¢¶ÛÄ¥¤È¾Ð¤¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¾®Ìî¿ðÊâ¡¦Ê¡ÅÄ¿¿ÎÖ¡¦Â¼ÅÄ·ëÀ¸¤Î3¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£´ë²è¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤ä¼ÂºÝ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¯Ëö¤é¤·¤¯2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡×´ë²è¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Â¼ÅÄ¡Ö»ä¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ä¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ½ã¿è¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤´ë²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ÅÄ¡Ö´ë²èÌ¾¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢"Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü"¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾®Ìî¡Ö»ä¤Ï´ë²è¤ò¸«¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡Ø°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤À¤±¤¸¤ãÈÖÁÈÅª¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ï¤º¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÂæËÜ¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø²¿¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ...¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Â¼ÅÄ¡ÖÀäÌ¯¤ÊÈ³¥²¡¼¥à¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£È³¥²¡¼¥à¼«ÂÎ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÆ¬¤¬ºã¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Ê¡ÅÄ¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¤è¤¯¤Ç¤¤¿´ë²è¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤ÎÎ¾Êý¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç°ú¤¤¤¿¥«¡¼¥É¤Ç¾õ¶·¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶ì¤¤¤ªÃã¤äÃî¤Ê¤É¡Ø¤³¤ì¤ä¤ë¤Î¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤Ê»ØÎá¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ÊÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¹ë²Ú¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ß¤ó¤Ê¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¾®Ìî¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ´ÎÏ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤´ë²è¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¯¤¸±¿¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï"¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È"¤¬µ¯¤¤Æ...ÎÉ¤¤Êý¸þ¤«°¤¤Êý¸þ¤«¤ÏÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½º£²ó¤¬º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Â¼ÅÄ¡Ö·ëÀ®10¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ÐÍè»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À²ÃÆþ2Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¥é¥¤¥Ö¤äÂç·¿¥Õ¥§¥¹¡ØLuckyFes¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ÅÄ¡Öº£Ç¯¤Ï´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£Æ±´ü¤ÎÈ¬ÌÚÛÙ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ´¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¾Â¼²µµ±¤Á¤ã¤ó¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÆó½½ºÐ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØÇØ¿¤Ó¤·¤¹¤®¤º¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®Ìî¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª»ä¤Ï25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É1Ç¯¤¬Áá¤¯´¶¤¸¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ò¿Íµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ïº£°Ê¾å¤Ë¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½ÍèÇ¯¤Î¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤¬ËÜÅö¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤Ë¤âÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Õ¥§¥¹¤äSNS¤Ë¤Ï¤è¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»þÂå¤ÏSNS¤¬Âç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
Â¼ÅÄ¡ÖJK¤é¤·¤¤¹Í¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬...SNS¤Ç¥Ð¥º¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£º£Ç¯¤âSNS¤ò´èÄ¥¤ë¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤¬À¸¤¤ëSNS´ë²è¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
¹Ô¤¯¤¼¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡ª#84¡Ê¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉÕ¤¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î5Æü(·î)23:30¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼TV(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)