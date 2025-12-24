¥¯¥¹¥ê¤ËÅ®¤ì¤Æ2ÅÙ¤Î°û¼ò±¿Å¾¤â¡Ä30Âå¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ËµÞÀÂ¤·¤¿´Ú¹ñÇÐÍ¥¡¢ËÜÆü3²ó´÷
¥â¥Ç¥ë·óÇÐÍ¥¤Î¥¤¥§¡¦¥Ï¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢3Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«¥É¥é½Ð±é½÷Í¥¡¢31ºÐ¤ÇµÞÀÂ
¥¤¥§¡¦¥Ï¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯12·î24Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µýÇ¯39ºÐ¡£»à°ø¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ë¾Êó¤ÏÃÎ¿Í¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÃÎ¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿µ¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿·»¤µ¤ó¡£¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ê¾ì½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤Î¥ª¡¦¥Ó¥ç¥ó¥¸¥ó¤â¡ÖÅ·¹ñ¤Ç¤ÏÉ¬¤º¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤À¡×¤È¡¢ÄËÀÚ¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥§¡¦¥Ï¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï2001Ç¯¡¢¥½¥¦¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2003Ç¯¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×4¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£±Ç²è¡ØÉ´ËüÄ¹¼Ô¤Î½éÎø¡Ù¡Ø²òË¶³Ø¶µ¼¼¡Ù¡ØÉã¤È¥Þ¥ê¤È»ä¡Ù¡Ø¤Ø¤½¡Ù¡Ø¥Ñ¥ê¥µ¥¤¿Í¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2009Ç¯¡¢ÌôÊª»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡¢¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°200»þ´Ö¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢KBS¡¢EBS¡¢MBC¤È¤¤¤Ã¤¿ÊüÁ÷¶É¤Î½Ð±éÄä»ß¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÏÂç¤¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤¿¡£
°Ê¹ß¡¢Ìó3Ç¯´Ö¤Î¼«½Í´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥»¥ì¥Ê¡¼¥ÇÂçºîÀï¡Ù¤ÇÉüµ¢¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø¥³¥ê¥¢¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È2¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Û¤É¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÌäÂê¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£2018Ç¯2·î¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¹¾Æî¶è¤Ç¼Ö¤òÄä¤á¤¿¤Þ¤ÞÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò°û¼ò±¿Å¾¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤ÏÌÈµöÄä»ß¤Ë¤¢¤¿¤ë0.067¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2019Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯±¿Å¾Ãæ¤ËºÆ¤Ó°û¼ò±¿Å¾¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î»þ¤âÌÈµöÄä»ß¿å½à¤Î0.048¡ó¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÙ½Å¤Ê¤ëÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ¤¬²á¤®¤¿¡£¤½¤·¤Æ3Ç¯¸å¡¢Èà¤ÎÌ¾Á°¤Ïë¾Êó¤È¤¤¤¦·Á¤ÇºÆ¤ÓÀ¤´Ö¤Ë¹¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢ÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¥¤¥§¡¦¥Ï¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢Âç½°¤Îµ²±¤Ë¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤È¤È¤â¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë