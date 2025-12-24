BTS¡¦RM¡¢±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ¤Ç¥½¥í¶Ê¤¬¡È¥Á¥ã¡¼¥ÈµÕÁö¡É!?¡ØNuts¡Ù¤¬ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤ËºÆÅÐ¾ì
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤¬´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³ÚÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê12·î27ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢RM¤Î2nd¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRight Place, Wrong Person¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØNuts¡Ù¤¬¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ó¥°¥»¡¼¥ë¥¹¡×2°Ì¤ÇÆÍÇ¡ºÆ¤Ó¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡È¥Á¥ã¡¼¥ÈµÕÁö¡É¤ÏRM¤Î¶á¶·¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µî¤ë12·î16Æü¡¢Èà¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àWeverse¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿BTS¤ÎÎý½¬¼¼¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡¢ºÇ¶á±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥½¥í¶Ê¡ØNuts¡Ù¤Î²Î»ì¡ÖHe a pro ridah, hoo, hoo, hoo, hoo rider/Must be an A1 guider¡×¤È¶á¶·¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ³Ú¶Ê¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬µÞÂ®¤ËÂ¿´ÉÍý¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢12·î18Æü6»þ´ð½à¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¡¢45¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎiTunes¡Ö¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡×¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Àè½µ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢2018Ç¯5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿BTS¤Î3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE YOURSELF íÛ ¡ÆTear¡Ç¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØAnpanman¡Ù¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ó¥°¥»¡¼¥ë¥¹¡×¡Ê12·î20ÆüÉÕ¡Ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¶Ê¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£JIN¤Î2nd¥½¥í¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEcho¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØDon't Say You Love Me¡Ù¤ÈJUNG KOOK¤Î¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¡ØSeven¡Êfeat. Latto¡Ë¡Ù¤¬¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡×173°Ì¡¢199°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ò½ü¤¯¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ØDon't Say You Love Me¡Ù¡Ê83°Ì¡Ë¡¢¡ØSeven¡Êfeat. Latto¡Ë¡Ù¡Ê104°Ì¡Ë¡¢JIMIN¤Î2nd¥½¥í¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMUSE¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØWho¡Ù¡Ê161°Ì¡Ë¤¬¥Á¥ã¡¼¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¡£
BTS¤Î¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØProof¡Ù¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡×8°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤¿¡£JIN¤Î1st¥½¥í¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHappy¡Ù¤Ï12°Ì¤ÇºÆ¤Ó¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¡¢º¬¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£JIMIN¤Î¡ØMUSE¡Ù¤Ï18°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢BTS¤ÏÍè¤ë2026Ç¯½Õ¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤È¤â¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏWeverse¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´°Á´ÂÎ¤ÇÎý½¬Ãæ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þRM ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯9·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¡£2013Ç¯6·î¤ËBTS¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤ÊÆ¬Ç¾ÇÉ¡£BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇ½é¤ËBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤¬RM¤Ç¡¢»öÌ³½êÂåÉ½¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡ÖRM¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£BTS¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÈà¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JUNG KOOK¤â¡Ö»öÌ³½ê¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò·ó¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿¿ÍÊª¤È¤¤¤¨¤ë¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£