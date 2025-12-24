ENHYPEN¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡É¤ËÊÑ¿È¡Ä¿·AL¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥Á¡¼¥ë¸ø³«
ENHYPEN¤¬¡¢°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡É¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¶¯Îõ¤ÊÊª¸ì¤ÎËë³«¤±¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿´ãº¹¤·¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
12·î23Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤Ï¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆENHYPEN¤Î7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤Î¡ÖChapter 1. ¡ãNo Way Back¡ä¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Âè1¾Ï¤Î¡ÖNo Way Back¡×¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡È¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿ÍßË¾¡É¤òÊú¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤½¤Î·×²è¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤¬¾Ã¤¨¤¿Æ¶·¢¤Ø¤È¿È¤ò±£¤¹Êª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¡¢22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤ò¡¢ÑëÆá¤Î½Ö´Ö¤È¤·¤ÆÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
ENHYPEN¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«¤Ø¤ÈÉ¬»à¤Ë¶î¤±½Ð¤¹»Ñ¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤´ä¾ì¤ò¤è¤¸ÅÐ¤ë¥·¡¼¥ó¡¢ÈáÁÔ´¶Éº¤¦¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¸÷¤À¤±¤¬º¹¤·¹þ¤à¿¼¤¤Æ¶·¢¡¢ÌµºÌ¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥È¡¼¥ó¤«¤é¡¢Èà¤é¤ÎÀÚÇ÷¤·¤¿´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
2026Ç¯1·î16Æü¤Ë7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤ÇÌó7¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ½¹ð¤·¤¿ENHYPEN¤Ï¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¥£¡¼¥¸¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼¡¡¹¤È¸ø³«¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1¾Ï¤«¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿±é½Ð¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î½ø¾Ï¤ò¹ð¤²¤¿Èà¤é¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØTHE SIN¡§VANISH¡ÙÂè2¾Ï¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢28Æü¸á¸å10»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£