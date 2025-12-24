30MLの新商品発表配信「第13回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」が2026年2月10日に実施決定！
【第13回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】 2026年2月10日19時 配信予定
(C)BANDAI SPIRITS 2019
BANDAI SPIRITSは、「第13回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を2026年2月10日19時より配信することを発表した。
本発表会は、「30 MINUTES LABEL（30ML）」に属する4つのプラモデルブランド「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」「30 MINUTES SISTERS（30MS）」「30 MINUTES FANTASY（30MF）」「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の新商品をお披露目する配信となっている。
今回各ブランドの公式Xアカウントにて本配信の発表を行なっているが、配信内容や商品の情報などは一切不明のため、続報に期待したい。
