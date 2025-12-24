【第13回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】 2026年2月10日19時 配信予定

BANDAI SPIRITSは、「第13回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を2026年2月10日19時より配信することを発表した。

本発表会は、「30 MINUTES LABEL（30ML）」に属する4つのプラモデルブランド「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」「30 MINUTES SISTERS（30MS）」「30 MINUTES FANTASY（30MF）」「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の新商品をお披露目する配信となっている。

今回各ブランドの公式Xアカウントにて本配信の発表を行なっているが、配信内容や商品の情報などは一切不明のため、続報に期待したい。

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2023