¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇã¤¦¤Î¡©¡×BTS¡¦JUNG KOOK¤Èaespa¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢Ç®°¦Àâ¤Î2¿Í¤¬Æ±¤¸¹æ¤Î»¨»ï¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê
BTS¤ÎJUNG KOOK¤Èaespa¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ò¤á¤°¤ëÇ®°¦Àâ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÆø¤ï¤»¤ë¤Ê¤«¡¢2¿Í¤¬Æ±¤¸¹æ¤Î»¨»ï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛJUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ËÇ®°¦Àâ¡¢3¤Ä¤Î¡Èº¬µò¡É
ºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡Ö¡ØELLE¡Ù1·î¹æ¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð¤ëJUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅê¹Æ¤¬³È»¶¤·¤¿¡£
Åö³ºÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØELLE¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÁ´9¼ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬JUNG KOOK¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×µ»ö¤Ë¤Ï¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤â¶¦¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢2¿Í¤ò¤á¤°¤ëÇ®°¦Àâ¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¤³¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ø¿´¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ì½ï¤ËºÜ¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡ÖJUNG KOOK¥Õ¥¡¥ó¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö»¨»ï¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµé¤ÎÏÃÂêÀ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢JUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤ä³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÇ®°¦Àâ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÐÊý¤È¤â¸ø¼°¤ÊÎ©¾ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡þJUNG KOOK ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼K¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÍ½Áª¤ÇÃ¦Íî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½»öÌ³½ê´Þ¤áÂ¿¿ô¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£
¡þ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡ÊWINTER¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2001Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡£2020Ç¯11·î17Æü¤Ë¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿aespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WINTER¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÅßÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÇò¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£