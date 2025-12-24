【勝利の女神：NIKKE バイパー 1/4スケールフィギュア】 予約期間：12月24日～2026年3月12日 2027年3月 発売予定 価格：38,500円

デザインココは、フィギュア「勝利の女神：NIKKE バイパー 1/4スケールフィギュア」を2027年3月に発売する。予約期間は2026年3月12日まで。価格は38,500円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「バイパー」を1/4スケールでフィギュア化したもの。

ゲーム内のバーストスキルのイラストを元に、彼女の妖艶な雰囲気と豊満なボディを圧倒的なスケールで立体化しており、流し目でこちらを見つめる挑発的な表情や、口元からこぼれる唾液をクリアパーツで表現することで、バイパーの色香をよりリアルに演出している。

肌の質感やメタリックスカートのシワ、胸元や腰回りの肉感的な造形も繊細に作り込んでいるほか、台座には本物素材のクッションを使用しており、座り込む姿勢に自然な沈み込みを生み出し、その場に彼女がいるかのような臨場感を味わえる。

また、ヘビをモチーフにした髪飾りやスマホなど、細部の小物も丁寧に造形され、バイパーの個性を余すことなく再現したフィギュアとなっている。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約207mm（台座別） 素材：PVC、ABS、ポリエステル

(C)2022-2025 SHIFT UP CORP. ALL RIGHTS RESERVED.