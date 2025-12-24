ËÌÄ«Á¯¡ÖÃÙ¸úÀ¤Î½è·º¡×¤Çµã¤¶«¤Ö½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î»Ä¹ó¾ìÌÌ
´Ú¹ñ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤¬9·î½é½Ü¡¢Ê¿¾í»ÔÆâ¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦ÀÄÇ¯Âç³ØÀ¸Ìó20¿Í¤È·Ý½Ñ´Ø·¸¼Ô¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤äK¥Ý¥Ã¥×¤òÎ®ÉÛ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸ø³«»×ÁÛÆ®Áè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÉñÂæ¾å¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢¼«¸ÊÈãÈ½¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢Âà³Ø¤ä½èÈ³¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤òÇËÌÇ¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤·Ù¹ð¡×¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Î»×ÁÛÆ®Áè¤Ï¡¢¶âÀµ²¸¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤ÎÃæ¹ñË¬ÌäÄ¾¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£ÂÎÀ©°ú¤Äù¤á¤ò°ìÃÊ¤È¶¯¤á¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢»ö·ï¸å¡¢Ê¿¾í»ÔÆâ¤ÎÂç³Ø³¹¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤é¤ÎÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤ê¡¢³ØÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìµ¤¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Åö»ö¼Ô¤¬Âà³Ø½èÊ¬¤Ê¤É¤ÇºÑ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¡Ö¹¬±¿¡×¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢´ÚÎ®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¡¦Î®ÉÛ¤·¤¿Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¤½èÈ³¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£10Âå¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬¸ø³«ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢Ä¨Ìò·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿»öÎã¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§ËÌÄ«Á¯¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¡Ö¹ü¤ÈÈé¤À¤±¡×¤Ë¤µ¤ì¤¿¶ØÃÇ¤Î¹Ô°Ù¡Ë
´Ä¶¤¬Îô°¤Ç¡¢¤¢¤ë¤æ¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤Î¤Ï¤Ó¤³¤ëËÌÄ«Á¯¤Î·ºÌ³½ê¤«¤é¡¢¸ÞÂÎËþÂ¤Ç½Ð½ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¡£Ä¨Ìò·º¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¡ÖÃÙ¸úÀ¤Î½è·º¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÅö¶É¤Ï¡¢¸ø³«ºÛÈ½¤Çµã¤¶«¤Ó¡¢¶²ÉÝ¤Ë¿Ì¤¨¤ë½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò½»Ì±¤Ë´º¤¨¤Æ¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¶²ÉÝ¿´¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸«¤»¤·¤á¤Ë¤è¤ëÅýÀ©¤Ï¡¢´ÚÎ®ÇÓ½ü¤ò¹ñ²ÈÅª²ÝÂê¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ëËÌÄ«Á¯¤Î»ÑÀª¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¾ðÊó¤ÎÎ®Æþ¤¬¼ã¼ÔÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ï»×ÁÛÅýÀ©¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸²½ÅªÀÜ¿¨¤¹¤é¡ÖÂÎÀ©¤Ø¤Î¶¼°Ò¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¸½¼Â¤Ï¡¢Æ±¹ñ¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÊÄºÉ¤ÈÉÔ°Â¤òÇ¡¼Â¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£