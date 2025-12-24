Maison de FLEUR¡ß¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º♡50¼þÇ¯µÇ°¤Î¤æ¤á¤«¤ï¥³¥é¥Ü
Maison de FLEUR¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤È¤Î¿´¤È¤¤á¤¯¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¥¡õ¥é¥é¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤ò½Ë¤¦ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¡È¤æ¤á¤«¤ï¡É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¡£ËèÆü¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢¤È¤¤á¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁ´4·¿¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹♡
¥¥¡õ¥é¥é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç
¤æ¤áÀ±±À¤Î»×¤¤¤ä¤êÀ±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Õ¤¿¤´¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤À±¥¥¡õ¥é¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¥«¥éー¤Î°áÁõ¤ä²Ö¾þ¤ê¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿»Ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÇÛ¿§¤¬¡¢Maison de FLEUR¤é¤·¤¤¾åÉÊ¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥ê¥µ¥Þ¥ê½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥¿¥í¥°ÇÛÉÛ³«»Ï¡ª¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¾®Êª¤Þ¤ÇÁ´4·¿Å¸³«
¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¥À¥Ö¥ë¥ê¥Ü¥ó2Way¥Èー¥È¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Õ¤¿¤ê¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¡£¥«¥éー¤ÏPink,Sax¡¢²Á³Ê¤Ï7,300±ß¡£
¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥ë¥Èー¥È¤Ï¡¢Pink¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤·¡¢ÁíÊÁ¥×¥ê¥ó¥È¤¬°õ¾ÝÅª¡£²Á³Ê¤Ï8,800±ß¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤¬°¦¤é¤·¤¤¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¥Á¥ãー¥à¤ÏSax,Pink¤Î2¿§¡¢²Á³Ê¤Ï3,950±ß¡£
¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÏLavender¥«¥éー¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1,870±ß¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¾ðÊó¤ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ç¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÏÆ±Æü12»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£ÈÎÇä¾ì½ê¤Ï¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖSTRIPE CLUB¡×¡¢ZOZOTOWN¤Ç¤¹¡£
ECÀè¹ÔÍ½Ìó¤Ï12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë20:00～1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59¤Þ¤Ç¢¨¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¡£¤ªÆÏ¤±Í½ÄêÆü¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Üº¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤á¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤ò¢ö
Maison de FLEUR¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¾®Êª¤Þ¤ÇÂ·¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢»ý¤Ä¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò¡¢¤¼¤ÒÆü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£