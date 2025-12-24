ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¤¹¤´¤¤°µ¤ò´¶¤¸¤ë£÷¡×¤Ý¤«¤Ý¤«¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â²÷Âú¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¹ç¤¨¤Ð¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬£²£³Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡×¤Ç¡¢£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£µ×¡¹¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤°µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ï£²£°Ç¯Á°¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÇã¼ý¤ò¤·¤«¤±¤ÆÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö¤Þ¤º¿¨¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÙ¹¾¤µ¤ó¡£¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤È¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ï¡Ö¡Ä¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÈùÌ¯¤Ê¡Ä²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤°µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤É¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ò¶Ø¤Ê¤ó¤À¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ï¡Ö¤Í¤¨¡£Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Í¤¨¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤¹¤ë¤ÈËÌÂ¼À²ÃËµÄ°÷¤¬¡Ö¤¢¤Î»ö·ï¤Ç¤¹¤è¡ª¤¢¤Î»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èº£Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ê¤³¤ÎÈÖÁÈ¤â¡Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤Ã¤ÆÃÇ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ü¤¯¤«¤éÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤°Ê³°¤Ï¡×¤ÈµñÈÝ´¶¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£²ÃÆ£¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð½Ð¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸å¤í¤Î·ÝÇ½¿ÍÀÊ¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¾®¿ùÎµ°ì¤¬¡Ö¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Î¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁáÂ®¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£²£¤Ë¤Ï¿ÀÅÄ°¦²Ö¤â¤ª¤êÇ®¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤µ¤¨¹ç¤¨¤Ð¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£