物価高と増税の波は、一見優雅な「勝ち組」シニアの生活さえも静かに蝕んでいます。立派な持ち家や十分な退職金がありながら、毎年の固定資産税や維持費に現金を奪われる「資産持ちの貧困」。資産があるがゆえに周囲に頼れず、ひっそりと社会から孤立していく――。本記事では、FPの川淵ゆかり氏のもとへ寄せられた相談事例をもとに、現代特有の老後リスクに迫ります。※事例は、プライバシーのため一部脚色して記事化したものです。

名家の没落…外からみえない苦境

東京都区内の高級住宅地に佇む豪邸。そこに住むのは68歳のAさんと66歳の妻です。2人はかつて医薬系の国立研究機関に勤務していた元国家公務員の専門職技官で、職場結婚でした。この豪邸は、製薬会社を営んでいたAさんの祖父が建てたもので、諸般の事情により父親の代で事業を手放してからは、Aさんがこの地を受け継ぎました。その後しばらく父親は知人の会社に勤務するも、体調を崩して自宅で静養。闘病の末、10年ほど前に亡くなり、母親も続けて亡くしています。両親を見送ったあと、Aさんの30代の一人息子は海外勤務でなかなか帰ってこず、夫婦2人での生活が続いていました。

少し前まで、冬になるとAさん夫婦の家は、壁一面に見事なクリスマスイルミネーションが煌々と輝き、道行く人々を楽しませていたものです。古くとも立派な住居に優雅な暮らしをする2人の姿は、近隣住民にとって羨望の対象でした。

姿を消した家主

しかし、あの輝きが嘘のように、やがて2人の姿は地域から消えました。近所の人たちからも、ほとんど姿が目撃されなくなったのです。Aさんの妻が稀に食料品などの買い出しをする姿がみられましたが、Aさんのほうはめっきり姿を現さなくなりました。「ご夫婦で海外旅行にでも行っているのでは？」という人もいれば、あまりに気配がないため、不思議な噂を流す人も出てきました。

Aさん夫婦になにがあったのか？

研究機関を退職後、2人は社会との接点を断ち、家に閉じこもるようになっていました。特にAさんは、かつて息子が使っていた2階の部屋に籠城し、一日中ゲームや漫画に没頭する日々。

妻も最初のうちは声をかけていましたが、だんだんと面倒になってきて、会話が途絶えました。やがては食事の回数も減ってきて1日に1〜2回になり、毎日の入浴すら億劫になっていきました。外観こそ立派ですが、一歩中に入れば掃除は行き届かず、ゴミが積み上がる惨状。夫婦そろって、生命や生活維持に必要な行為を行わない「セルフネグレクト（自己放棄）」の状態に陥っていたのです。

重くのしかかる「資産」という名の負債

2人の心に重くのしかかっていたのは「固定資産税」の問題でした。

都内の一等地ゆえ、年間にかかる固定資産税は400万円を超え、納税は滞りがちに。Aさん夫婦には、国家公務員として長年勤めあげた実績があり、合計約4,500万円もの退職金がありました。しかし、父の代で事業を売却した資金を合わせても、古い家の維持費や、その後数回の相続による相続税、そして毎年の固定資産税がその虎の子を食いつぶし、現金はほとんど残らないような状況に追い込まれていたのです。

「代々引き継いだ土地は守らなければならない」「子どものためにも資産を残してあげたい」。その責任感が、皮肉にも「資産の問題」を「心の問題」へと変質させてしまいました。

本来なら夫婦でセカンドライフに旅行などを楽しめるような資産額だったのですが、家にかかるお金が大きすぎたことと、現役時代の仕事が専門的すぎて民間では再就職の選択肢が限られてしまい、再就職もままならなかったこと。こうした社会的な孤立感がさらに2人を家の中に縛り付けたのです。

「セルフネグレクト」とは

セルフネグレクトとは、自分自身の健康や生活環境を維持するための行動を放棄してしまう状態のことをいいます。

医学的な診断ではなく、生活上の自己放棄状態を指す言葉です。単なる「だらしなさ」とは違い、場合によっては、生命や生活基盤に深刻な影響をおよぼす状態まで進むケースもあります。

背景や原因としては、次のようなものがあげられます。

心理的要因：うつ病や不安障害、無気力感、孤独感

社会的要因：孤立、家族関係の断絶、周囲に頼れない状況

経済的要因：収入減少や生活困窮

高齢化要因：認知機能の低下、身体能力の衰え



放置し続けることによって、次のような状態が見受けられるようになります。

健康被害（病気の悪化、栄養失調）

住環境の崩壊（ゴミ屋敷化、害虫発生）

社会的孤立（近隣との断絶）

最悪の場合……孤独死のリスク

なお、「相手がやってくれるだろう」と思ってしまう共依存的な生活を続けることで、どちらも動かなくなってしまい、2人ともがセルフネグレクトになってしまうケースも珍しくありません。特に長年連れ添った夫婦は生活リズムや心理状態が似通いやすく、同時にセルフネグレクトに陥るケースも報告されています。

意外と身近な危機

幸い、Aさん夫婦は帰国した息子によって発見されました。その後、維持困難な家は売却され、現在は都内のマンションで生活を立て直しています。

しかし、これは決して他人事ではありません。現在、60代、70代の人はバブルを経験しており、悠々自適な老後を思い描いて過ごしてきた世代です。ところが現実は、退職金の減少や思ったよりも少ない年金、そしてここ数年は予想もしなかった物価高などが老後の暮らしを直撃しています。老後に不安を覚える人も多いでしょう。

「遊びたくてもお金がない」「働こうと思っても仕事がない」そんな閉塞感が孤独を生み、セルフネグレクトの引き金となります。

将来のことを予測するのは難しいですが、現役時代から、趣味や働き方も含め、どのような老後を送るのかを具体的に考えていくことが重要です。

また、受け継いだ資産は、維持できなければ負債に変わってしまいます。日本では空き家問題もますます大きくなってきますので、「実家をどうするか」は待ったなしの課題です。早いうちから子どもと一緒に、現在の住まいの維持や老後の住み替えなどについて話し合うようにしましょう。

資産は築くだけでなく、守り、活かしてこそ、真の価値を持つのです。

