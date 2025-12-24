サントリーは12月24日、スコットランド生まれのブレンデッドスコッチウイスキー「ティーチャーズ ハイランドクリーム」の新WEB-CM「ティーチャーズの不思議なBAR」篇を公開すると発表しました。

新イメージキャラクターには俳優の杉野遥亮さんを起用。杉野さんにとっては今回が酒類CMへの初出演となります。

新WEB-CMは、杉野さんがふらりと立ち寄った夜のバーで、不思議な大人の世界に出会うというストーリーです。

店内は、杉野さんと木製のバーカウンターを除いて、酒棚とバーマスターが描かれた一枚の油絵だけという独特の空間。実写とアニメーションが融合した幻想的な世界観の中、絵の中から語りかけてくるバーマスターにすすめられ、「ティーチャーズ ハイボール」を初めて味わいます。

ハイボールを一口飲んだ後、杉野さんがグラスを見つめながら静かに漏らす「…好き」というひと言が、CMの印象的なラストシーンです。

杉野さん自身もこのシーンは「ちょっと照れました」と語っており、自然体ながらも緊張感のある表情が見どころとなっています。絵の中のバーマスターの声は、俳優の三上博史さんが担当しています。

「ティーチャーズ」は160年以上の歴史を持つスコットランドのウイスキーで、スモーキーさとかろやかさを併せ持つ味わいが特徴です。ハイボールとの相性の良さもあり、今回のCMでは“大人のウイスキーの世界に出会う”をテーマにその魅力が描かれています。

撮影中の杉野さんは、バーの空気感や不思議な設定を楽しみながら演技をしていたそうです。一方で、ラストの「…好き」というセリフには苦戦したといい、何度もテイクを重ねた末に自然な表現にたどり着いたとのこと。

撮影後のインタビューで杉野さんは、酒類CMへの初出演について「飲み物を飲むカットとか、初めてのことが多かったので、撮影を楽しみにしていました」と振り返っています。また、「ティーチャーズ」を実際に飲んだ感想については、「本当に飲みやすいですし、スモーキーでかろやかな感じだなという印象です」とコメント。

さらに、CMの世界観「静かなバーで過ごす夜の時間」にからめ夜の過ごし方について聞かれると、「感情が整理できなくなった時、外に出て公園の周りをぐるぐる散歩することがあります。そうすると落ち着いてくるというか」と明かし、夜の散歩がお気に入りだと話しています。加えて、今後挑戦してみたいこととしては、最近取得したダイビングの免許を挙げ、「海の世界を見てみたい」と意欲をのぞかせました。

WEB-CMは15秒、30秒の2タイプがあり、12月24日午前10時から「ティーチャーズ」公式サイトおよびサントリー公式YouTubeチャンネルで公開されます。あわせて、ティーチャーズの歴史やウイスキーづくりへのこだわりを紹介する「BLACKBOARD ANIMATION」篇も同日より公開予定です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025122401.html