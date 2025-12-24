Photo: mio

加湿器はメンテナンス性こそ正義。

部屋の空気が乾燥するこの季節、加湿器はやっぱり必須。これまで超音波加湿器、 気化式加湿を使ってきたものの手入れが面倒で、短期間のうちに買い替えるなんてことを繰り返してきました。

そうして2019年に購入してから6年間も使い続けているのが、象印の「スチーム式加湿器EE-RN50」。沸かして加湿するからぬめらず、本当に清潔なんです。

とにかくスピーディー＆パワフルに加湿

Photo: mio

象印のスチーム加湿器は、仕組みもつくりもまるで電気ポット。タンクの中でお湯を沸かし、その蒸気で湿度を上げます。だからフィルターもカートリッジもないのです。

GIF: mio 「弱」で運転している様子

運転モードは、しっかり、標準、ひかえめと3段階の自動モードのほか、強、弱の連続運転も搭載。わが家の7畳程度の部屋では、「ひかえめ」の加湿で十分。温湿度計の記録では、湿度37％のこの部屋で稼働させると、約1時間後には湿度56％まで加湿されていました。

Photo: mio

そして水が減ったら、電源コードのマグネットプラグをワンタッチで取り外して、ポットだけひょいと水場に持って行って継ぎ足しできます。

6年間毎冬使ってもピカピカ

Photo: mio

約6年も清潔に使い続けられているのは、シンプルな構造が理由。クエン酸をタンク内に入れてお湯を沸かす「クエン酸洗浄」を1〜2カ月に1度すればOKで本当に楽なんです。わが家ではシーズン中に1回、収納する前に1回と、2回のクエン酸洗浄を毎年やっているだけなのに、内部もこんなにきれいに使えています。

それにこのクエン酸洗浄も、水と一緒に象印の「ピカポット ポット内容器洗浄用クエン酸」を入れて、「クエン酸洗浄モード」で放置するだけ。ブラシで擦ったりバケツを別に用意したりする必要がなくて、どこまでも楽です。

電気代とメンテナンス性はトレードオフ

Photo: mio

スチーム式加湿器は加湿能力が高い、雑菌が繁殖しにくいといったメリットがある一方、よくデメリットに挙げられるのが電気代が高いということ。

でも、こうして6年以上使い続けられているわけだから、結果的には総合的なコスパがよかったなと思っています。本体が安くても汚れやすいと、こまめな掃除が面倒だし、加湿器本体を買い直す頻度も増えるわけで。電気代が高い代わりに管理が楽、というある意味トレードオフとして納得しています。

Photo: mio

消費電力量をスマートプラグでモニタリングしてみたところ、常温の水をポットの容量の半分まで注ぎ、ひかえめモードで1時間運転した場合の消費電力量は、0.5kWh（約15.5円）でした。といってもこの消費電力量は常温→沸騰も含まれるので、水温が上がったあとはもう少し落ち着くでしょう。

そして1時間で湿度56％まで上がるし本当にパワフルだから、ずっとこの調子でモクモクしているわけではありません。つまり湿度が下がらなければフルパワーで稼働し続けることも防げるのです。

稼働中はセンサーで湿度を感知し、蒸気が出ている状態と加熱が止まり蒸気が出ていない状態を繰り返すので、部屋の扉を閉めるなど一度上がった湿度を保つようにするのが節電のコツかと。

ちなみにこのEE-RN50の後継機として、新モデル「EE-RU50」も今年登場していますよ〜。

象印 スチーム式加湿器 EE-RN50-WA 29,800円 Amazonで見る PR PR

象印マホービン 加湿器 EE-RU50-WA 16,650円 Amazonで見る PR PR

Source: 象印