µª¥Î¹ñ²°¡È¥¥é¥¥éµ±¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡É¤Ë¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡Î¢ÌÌ¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏ¤ÎÁ´3¼ï
¡¡¡Öµª¥Î¹ñ²°¡×¤Ï¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¿§¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¡×¤ò¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¸¤¤¿§¹ç¤¤¤¬¾åÉÊ¡ª ¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¡×Á´3¿§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£Î¢ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡º£²ó¡¢Ã¸¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤¬¿Íµ¤¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯µ±¤¯ÁÇºà¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¿·ºî¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¡×Á´3¼ï¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥Í¥¤¥«¡¼¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ç¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô´¶¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡Öµª¥Î¹ñ²°¡×¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¥Ñ¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£³ê¤é¤«¤ÊÁÇºà¤Ç¾ö¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¸¤¤¿§¹ç¤¤¤¬¾åÉÊ¡ª ¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¡×Á´3¿§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£Î¢ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡º£²ó¡¢Ã¸¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤¬¿Íµ¤¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯µ±¤¯ÁÇºà¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¿·ºî¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¡×Á´3¼ï¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥Í¥¤¥«¡¼¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ç¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô´¶¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡Öµª¥Î¹ñ²°¡×¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¥Ñ¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£³ê¤é¤«¤ÊÁÇºà¤Ç¾ö¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£