「日本が打ちのめされた」日本サッカー界の悲劇に韓国メディアも絶句「一体なぜこんなことが？」「優勝プランは危機」
リーグ・アンのモナコは12月22日、所属する南野拓実が左膝前十字靭帯断裂の重傷を負ったと発表した。30歳の日本代表MFは、21日のオセール戦で相手選手と接触して負傷。途中交代となっていた。
ワールドカップ出場がほ絶望的になったという悲報は世界各国で報道された。とくに隣国の韓国では、複数のメディアが次々にこの悲いニュースを伝えた。
そのひとつ、『Xports News』は「日本のワールドカップ優勝プランはすでに危機に瀕している！ 一体なぜこんなことが？ 日本のスターストライカー、南野拓実が前十字靭帯断裂。ワールドカップは事実上欠場」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。
「日本のスターストライカー、南野拓実は、ワールドカップ開幕のわずか６か月前に前十字靭帯を断裂するという重傷を負った。前十字靭帯断裂は通常、回復に少なくとも６か月、重症度によっては以前の状態に戻るまでに少なくとも８〜９か月かかることを考えると、南野のワールドカップ出場は事実上不可能に思える」
同メディアは「2026年ワールドカップに大きな期待を寄せていた日本は、南野の負傷の知らせに打ちのめされた」と続けた。
なぜよりによってこのタイミングで...。サッカー界全体が悲嘆に暮れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
