二階堂ふみ、クリスマスイブにメッセージ＆新映像 2025年＆26年…そして「いつか」を語る 東急不動産CM出演
俳優の二階堂ふみが、東急不動産の新CM『環境に全力TOKYU FUDOSAN「広がるみどり」』篇（12月27日放送開始、関東地区）に出演するのを前に、クリスマスイブのきょう24日、映像が公開され、インタビューメッセージが届いた。
【動画】二階堂ふみ、2025年＆26年を語る そして「いつか」のことも
CMでは、白いワンピース姿の二階堂がキャラクター“ふどうさん”とともに、軽快なミュージカル調の楽曲に合わせて、広域渋谷圏にある自然豊かな東急不動産の事業拠点を巡る。実際に観測された、さまざまな鳥たちが登場し、自然と都市が共に息づく渋谷の生物多様性を感じられる内容となっている。
■二階堂ふみ インタビュー
――今回のTVCM撮影の感想を教えてください。
二階堂：今日（きょう）はグリーンバックでの撮影だったんですけど、イマジナリー“ふどうさん”との撮影でスタッフの方がやりやすいようにと、ふどうさんと手をつなぐカットが多かったのですが、イマジナリー“ふどうさん”の手を作ってくれて、それがすごくかわいくできていて印象深かったです。
――CM公開がクリスマス当日となりますが、今まで印象に残っているクリスマスの想い出はありますか？
二階堂：クリスマスは結構子どものころは、毎年楽しみにしていたんですが、大人になってからはあまり意識しないで過ごすことが多くて。でも昔、友達と一緒にドライブをして、そのままみんなで星を見に行った思い出があります。ケーキを車の中で食べながら星を見にいきました。すごく綺麗だったのは覚えているけど、私は後部座席に乗っていたのですが、気持ちよくて寝てしまっていて。なので、星を見る頃には、結構眠かった記憶がありますが、すごく楽しかった思い出です。
――2025年がまもなく終わりますが、今年“全力投球したこと”を教えてください。
二階堂：結構忙しかったんです、ありがたいことに。なので、オフの日はしっかり休むことに全力投球したと思います。お風呂に浸かるとかはもちろんなのですが、酵素風呂が好きで、酵素風呂に行くなど身体のケアの時間をしっかり取るようにしていました。
――2026年の目標や全力投球したいこと（チャレンジしたいこと）を教えてください。
二階堂：毎年今年こそは身体づくりしたいとか、ジムに行きたいと言ってそのまま、次の年がきている感じなので、2026年こそは身体作りのルーティンをできるようになれたらなと思います。
――CMテーマは「生物多様性」です。暮らしの中で「多様性」や「共生」を意識する瞬間はありますか？
二階堂：日々動物と暮らしているので、本当に言葉が通じているというか、気持ちが通じ合っているなっていうのは人間対動物の間でも感じています。あとは自然の中に行くと普段は意識していなかったり、見えなかったりする動物たちのことも感じたりするので、そう言った瞬間はやはり意識します。なので、緑がもっと増えていくといいなと思いますし、緑を増やせるような人間界の人間であれたらいいなと思います。
――広域渋谷圏の「エコロジカルネットワーク」によって、生き物がさらに“住みやすくなっている”生物多様性を表現したCMですが、”いつか住んでみたいなと思う街”はありますか？
二階堂：私は南国の生まれ・育ちなので、すごく雪に憧れがあって、いつか雪の降る街に住んでみたいなという憧れがあります。クリスマスも楽しいですけど、クリスマスの後にお正月の準備も始まるし、やはり日本は四季を感じられるのがいいところなので、雪があるところにいつか住んでみたいなと思います。
