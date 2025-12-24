BTS・V、甘さと色気を宿す眼差し…『VOGUE JAPAN』2月号表紙に登場 インタビューも「期待を裏切らないアルバムでカムバックします」
韓国の7人組グループ・BTSのVが、27日発売の『VOGUE JAPAN（ヴォーグ ジャパン）』2026年2月号の表紙に登場する。
【別カット】アップショットでアンニュイな表情を見せるBTS・V
今月号は「クールの新基準」をテーマにさまざまな新章の幕開けにフォーカス。表紙には、兵役を終え、人生の新しいチャプターへと歩み始めているBTSのVが登場。撮影は90年代の映画の世界観をテーマにパリで行われ、どこか無防備で反抗的だったり、抗いようのない甘さと色気を宿す眼差しを向けたりと、まるで名画のワンシーンを切り取ったかのようなカットが並ぶ、16ページにわたるカバーストーリーとなっている。
BTSとしての活動だけでなく、ソロ活動、ファッションウィークへの参加、数々のブランドのアンバサダーなど多方面に活躍するVが、現在の彼を形づくる内面を同誌に明かした。BTSとしての活動がなかった2025年も彼自身は“かなり忙しく過ごした”と語り、「一日も早くBTSのアルバムを出して、ステージ上のVとしてARMY（BTSファンの呼称）の皆さんの前に立ちたい」、「期待を裏切らないアルバムでカムバックしますね」と2026年への自信と期待を度々にじませた。映画への愛情、美の基準、音楽に向き合う姿勢、そしてBTSメンバーへの思いなどを語ったスペシャルインタビューが見どころとなっている。
また、29日午後5時には『VOGUE JAPAN』公式YouTubeチャンネルにて撮影現場に密着した動画「時代を超えるスーパースター、BTS・Vの『VOGUE JAPAN』カバー撮影に密着！| On Set With | VOGUE JAPAN」も公開予定。
そのほか、同誌には新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、エマ・ストーンなどが登場する。
【別カット】アップショットでアンニュイな表情を見せるBTS・V
今月号は「クールの新基準」をテーマにさまざまな新章の幕開けにフォーカス。表紙には、兵役を終え、人生の新しいチャプターへと歩み始めているBTSのVが登場。撮影は90年代の映画の世界観をテーマにパリで行われ、どこか無防備で反抗的だったり、抗いようのない甘さと色気を宿す眼差しを向けたりと、まるで名画のワンシーンを切り取ったかのようなカットが並ぶ、16ページにわたるカバーストーリーとなっている。
また、29日午後5時には『VOGUE JAPAN』公式YouTubeチャンネルにて撮影現場に密着した動画「時代を超えるスーパースター、BTS・Vの『VOGUE JAPAN』カバー撮影に密着！| On Set With | VOGUE JAPAN」も公開予定。
そのほか、同誌には新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、エマ・ストーンなどが登場する。