¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó»àµî¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤¬ÄÉÅé¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÄÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡×¡Ö°Â¤é¤«¤Ë¡×
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÈøºê¾»Ê¡Ê¤ª¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á23Æü¡¢¸á¸å3»þ21Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¡£78ºÐ¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Ç¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡1947Ç¯ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£1964Ç¯½Õ¡¢ÆÁÅç³¤Æî¹â¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£ÍâÇ¯¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÆ¯3Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤·¤Æ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î71Ç¯ÆüËÜ¥×¥í¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¤ï¤º¤«3¥«·î¤Ç5¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¯À©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿73Ç¯¤Ë½éÂå¾Þ¶â²¦¤È¤Ê¤ê80Ç¯Âå¤ËÄãÌÂ¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Éü³è¤¹¤ë¤È°µÅÝÅª¤ÊÈôµ÷Î¥¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë94Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯Ï¢Â³¤ò´Þ¤à·×12ÅÙ¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡96Ç¯¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¥×¥íÄÌ»»100¾¡¤òÃ£À®¡£02Ç¯Á´Æü¶õ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï55ºÐ¤ÇºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£ÄÌ»»113¡Ê¥Ä¥¢¡¼94¾¡¡Ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£°µÅÝÅª¤ÊµÏ¿¤È¹ë²÷¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ï¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡É¤³¤È¡¢Èøºê¾»Ê»á¤¬12·î23Æü¤Î¸á¸å15»þ21Ê¬¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤âÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤ò¸ì¤ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£