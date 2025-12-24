◆サッカー アフリカ選手権 ▽１次リーグＣ組 第１節 チュニジア３―１ウガンダ（２３日、モロッコ）

北中米Ｗ杯で日本と同組に入っているチュニジアがグループリーグ初戦で、ウガンダに快勝した。４―３―１―２システムで臨んだチュニジアは前半１０分に、ＣＫからＭＦエリス・スキリ（フランクフルト）が頭で合わせて先制した。同４０分には左からのパスをコペンハーゲン所属のＦＷエリアス・アシュリが右足のダイレクトボレーで決めて、追加点を挙げた。

後半１９分、味方シュートのこぼれ球を再びアシュリが押し込み、リードを広げた。後半アディショナルタイム２分に、混戦からウガンダに１点を返されたが、チュニジアが３―１で初戦を飾った。

「カルタゴのワシ」の愛称を持つ北アフリカの雄・チュニジアは、２２年カタールＷ杯では１次Ｌでフランスを破る大番狂わせを演じたが、初の決勝Ｔ進出は逃した。今回のアフリカ予選では、９勝１分けの無失点と堅守を誇り、９月に２試合を残して突破。１１月には国際親善試合でブラジルと１―１で引き分けている。