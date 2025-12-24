フジテレビ系の恋愛バラエティー番組「あいのり」に出演していたクロ（３９）が２４日までに自身のブログを更新し、交際していた「こいたん」こと経営者の綿島光一（わたじま・こういち）氏（３７）と婚約したことを発表した。お互いに離婚歴があり、クロには７歳娘がいる。

クロは「ご報告」と題して投稿。今月３０日の誕生日を前に、４０歳のパーティーを友人たちに開いてもらったことを報告。「感無量すぎて、、、そして、年末の忘年会シーズンの大切な金曜日に、みなさん集まってくれて本当ありがとう…」と感謝した。

続けて「そしてそしてそして、そんなたくさんの大切な人たちの前で、なんと、なんとなんとなんと、こいたんがサプライズでプロポーズしてくれたんですっっっ」という。「う、う、う、嬉（うれ）しい！そして、びっくりしすぎた」と突然のプロポーズに驚いたそうだ。

綿島氏は２０日に自身のブログを開設し、同日の投稿で「昨日までクロちゃんの彼氏だったけど、ステータスが少し変わったのでブログ名変えないとあかんかな？」とつづっていた。それを見たクロは「こいたんブログの中でのステータスの変更は、カップルから婚約中になっっったってことだったんです」とうれしそうに記した。

綿島氏からは「永遠（とわ）を意味する１０８本のバラ」を贈られたそうで「人生でこんなことしてもらったことが一度もないので本当に嬉しくて、嬉しくて、」と感激。花束に一本だけ、異質の“バラ”が混ざっており、「パカッと開くと…中に、、、可愛らしい指輪が、、、」と中からリングが出てきた。プロポーズする綿島氏の様子については「手紙を読む手も緊張で震えていて、すごくすごく頑張ってくれていて、ほんとに気持ちが伝わりました。。。」とつづった。

クロにとっては２度目の結婚となる。「ずっと結婚の話は二人の中で出ていて、二人ともバツイチ子持ちで３９才と３７才」と明かし、「こんな風にきちんと、伝えてもらえるのは、ほんとに幸せものだ、、、こいたんありがとう！！！」と感動。「まだまだ彼の仕事柄遠距離は続いていくし、ゆっくりゆっくり長い人生、引き続きどうぞよろしくお願いします。大好きです」と喜びが止まらなかった。

クロは２０１７年に一般男性と結婚。１８年８月に第１子となる長女を出産したが、２２年３月に離婚を発表した。今年９月にブログで「彼氏ができました」と報告。「７／６に初めて会って、急接近した 秘密のママ園１に出演していた綿島光一くん（３７）です」と明かし、「私が今年４０歳なるから、こいたんは３つ年下の代だよ」「彼は、まだ京都に住んでいるので、遠距離恋愛です 互いにバツイチ子持ちで、アラフォーな私たち」と説明した。