ほめられ確定！SNSで話題のleikogaさん『鮭のクリームパスタ』盛り付けのコツも

集まりが増える12月。ほめられ確定のパスタで、食卓を盛り上げたいところ。

そこでインスタグラムのフォロワー4.9万人、センスのよい盛りつけが魅力のleikoɡa（@leikoga）さんに、とっておきのおしゃれパスタ『鮭のクリームパスタ』を教えて頂きました。

身近な材料で作れるのに、仕上がりはまるでお店のよう。生クリームと牛乳の軽やかなコクに、昆布だしのうまみを忍ばせるのがポイントです。ごろっと入った鮭が、ごちそう感をしっかり後押ししてくれます！

『鮭のクリームパスタ』のレシピ

材料（2人分）

スパゲティ（1.8mm、ゆで時間9分のもの）……200g

生鮭の切り身……2切れ（約150g）

にんにくのみじん切り……小さじ1

パセリのみじん切り……大さじ2

白ワイン（なければ酒）……大さじ2

生クリーム……1/2カップ

牛乳……1/4カップ

昆布だし（下記参照）……1/2カップ

米油（なければサラダ油）……大さじ2

塩……小さじ1/3（鮭用）、小さじ1/4（仕上げ用）

こしょう……少々（鮭用）、少々（仕上げ用）

昆布だしのとり方

小鍋に水500ml、昆布（7×7cm）1枚を入れ、10分ほどおく。中火にかけ、沸騰する直前に火を止める。さめるまでおき、昆布を取り出す。

作り方

（1）鮭の下ごしらえをする

鮭は皮と骨を取り除き、2cm角に切る。塩小さじ1/3を全体にふり、10分ほどおく。ペーパータオルで水けを拭き取り、こしょう少々を片面にふる。

（2）パスタをゆでる

鍋に2リットルの湯を沸かし、塩20g（分量外）を加える。スパゲティを加え、8分ほどゆでる。

（3）クリームソースを作る

フライパンに米油大さじ1を強めの中火で熱し、鮭を入れて表面の色が変わるまで両面をさっと焼く。ペーパータオルで余分な油を拭き、米油大さじ1をたして弱火にし、にんにくを加える。香りが立ってきたら白ワインを加え、煮立ったら弱火にする。生クリーム、牛乳、昆布だし1/4カップを加えて混ぜ、ふつふつとしてきたら火を止める。

（4）パスタを加えて仕上げる

湯をきった（2）を加えて中火にかけ、好みの堅さになるまで1〜2分、ときどき混ぜながら煮つめる（途中水分がたりなければ、昆布だし1/4カップを加える）。火を止めて塩小さじ1/4、こしょう少々で味をととのえ、パセリ大さじ1強を加えてひと混ぜする。器に盛り、残りのパセリを散らす。

POINT

パセリは先に半分強を入れて混ぜることで、パセリの風味がパスタにうつりやすくなります。

「これ、お店みたい」と言われる理由は、食べればきっと分かるはず。集まりの席で、そっと株を上げてくれるパスタです♪

（『オレンジページ』2025年12月17日号より）