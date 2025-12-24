Ãæ¹ñ¡¦ÀÄÂ¢¹â¸¶ÅìÉô¤Ç¤Î¸Å¿ÍÎà³È»¶¡¢ºÇ¹âÉ¸¹â¤ò¹¹¿·¡¡¿·°äÀ×È¯¸«¤Ç
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ12·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÊ¸Êª¶É¤Ï22Æü¡¢Æ±¾Ê¥«¥ó¥¼¡¦¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¼«¼£½£°ð¾ë¸©¤Î¹â¸¶¸Ð¡Ö½¾Á°Á¼¡×ÉÕ¶á¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤ÄµìÀÐ´ï»þÂå¤Î°äÀ×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°äÀ×¤ÏÈéÍì°äÀ×·²¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÉô¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤ÏÀÄÂ¢¹â¸¶ÅìÉô¤Î¿ÍÎà¤Î°ÜÆ°¡¦³È»¶¤ÎºÇ¹âÉ¸¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÈéÍì°äÀ×¤ÎÈ¯·¡ÀÕÇ¤¼Ô¡¢»ÍÀî¾ÊÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡µìÀÐ´ï¹Í¸Å¸¦µæ½ê¤ÎÅ¢竽¸®¡Ê¤Æ¤¤¡¦¤Æ¤Ä¤±¤ó¡Ë½êÄ¹¤Ïº£²ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½¾Á°Á¼°äÀ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ÐÅÚ¤·¤¿190ÅÀÍ¾¤ê¤ÎÀÐ´ï¤Ï¼ç¤Ë¾®·¿¤ÎÇíÊÒ¡Ê¤Ï¤¯¤Ø¤ó¡Ë¹©¶ñ¤ä¶Ë¾®ÀÐÊÒ¤Ê¤É¤Î¾®·¿¡¦Ãæ·¿ÀÐ´ï¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆºÙÀÐ´ï°äÊª¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£½ÐÅÚÀÐ´ï¤ÏÌó1ËüÇ¯Á°¤Ë¿ÍÎà¤¬ÀÄÂ¢¹â¸¶¤ËÄêÃå¤·¤¿¤³¤È¤Î½ÅÍ×¤Ê¼Â¾Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Á°Á¼°äÀ×¤ÎºÇ¤â¸Å¤¤Ç¯Âå¤ÏÌó1Ëü2ÀéÇ¯Á°¤Ç¡¢ÈéÍì°äÀ×·²¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÉ¸¹â¤¬¹â¤¤¡£ÈéÍì°äÀ×¤ÏÀÄÂ¢¹â¸¶¤Î°äÀ×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇºÇ¤âÇ¯Âå¤¬¸Å¤¯¡¢ÌÌÀÑ¤¬ºÇÂç¤Ç¡¢Ê¸²½ÅªÍ×ÁÇ¤¬Ë¤«¤Ê°äÀ×¤È¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î½¾Á°Á¼°äÀ×¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¹âÉ¸¹âµÏ¿¤Ï4300¥á¡¼¥È¥ëÍ¾¤ê¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÉ¹²Ï´ü¤ÎÉ¹²Ï¤¬Í»¤±¤ë¤È¡¢½¾Á°Á¼°äÀ×¤Î¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸Ð¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤¬À¸Â©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸Å¿ÍÎà¤¬¼íÎÄºÎ½¸¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿¾ò·ï¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°äÀ×½ÐÅÚ¤ÎÀÐ´ï¤ÏÂÇÀ½µ»½Ñ¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤ÏÀººÙ¤Ê²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¿ÏÀè¤â±Ô¤«¤Ã¤¿¡£Èé³×¤äÆùÎà¤òÍÆ°×¤ËÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸Å¿ÍÎà¤¬¹â¸¶¤ÎÀ¸Â¸´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄÂ¢¹â¸¶¤ÏÆî¶Ë¡¢ËÌ¶Ë¤Ë¼¡¤°Âè»°¤Î¶Ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ï¿ÍÎà¤ÎÀ¸Â¸¤È³È»¶¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢ÀÄÂ¢¹â¸¶ÅìÉô¤ÎµìÀÐ´ï»þÂå¹Í¸Å³Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÈôÌöÅª¿ÊÅ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÉ¸¹âÃÏ°è¤Î¿ÍÎà³èÆ°¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÂç¤¤¯¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ²ÚÆîÃÏ°è¤Î¸Å¿ÍÎà¤¬20ËüÇ¯Í¾¤êÁ°¤ËÅìÂ¦¤«¤éÀÄÂ¢¹â¸¶¤ËÅþÃ£¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æî¥¢¥¸¥¢¤äÀ¾¥¢¥¸¥¢¡¢²ÚËÌÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤¬½ù¡¹¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£½¾Á°Á¼°äÀ×¤Ï½ÅÍ×¤Ê¡Ö»þ¶õ¤Î¸°¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢½é´ü¤Î¸½À¸¿ÍÎà¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î³È»¶¤ä°ÜÆ°¥ë¡¼¥È¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¾å¤Çµ®½Å¤Ê¼ÂÊª»ñÎÁ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£