¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÈøºê¾»Ê¡Ê¤ª¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á23Æü¡¢¸á¸å3»þ21Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¡£78ºÐ¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Ç¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£Èøºê¤µ¤ó¤Ï¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤Ï¡¢Äï¤Ç¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÈøºê·òÉ×¡¢ÈøºêÄ¾Æ»¡¢ÈÓ¹çÈ¥¤é¤È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü·³ÃÄ¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï½÷»Ò¤Î°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃË»Ò¥×¥í¤·¤«»ØÆ³¤·¤Ê¤¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿Èøºê¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¸¶±Ñè½²Ö¡£¸¶¤Ï¹â¹»1Ç¯¤Î»þ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ü·³ÃÄ¤ÎÌç¤ò¤¿¤¿¤¡¢¥á¥¥á¥¤ÈÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤Î°¦Äï»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼3¾¡¤ò´Þ¤àÄÌ»»5¾¡¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤òÀßÎ©¡£¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºûÀ¸Í¥²Ö¡¢º£µ¨¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼Ç¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¡¢º£µ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿À¾¶¿¿¿±û¤é¤ò°é¤Æ¤¿¡£ºòÇ¯1·î¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÄï»Ò¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£