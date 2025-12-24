¡È¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡É¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¡¡¥×¥íÌîµå¤«¤é¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»94¾¡
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢23Æü¤Î¸á¸å3»þ21Ê¬¤Ë78ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£24Æü¡¢Ä¹ÃË¤ÎÃÒ½Õ»á¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¤½¤Î¸å¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î71Ç¯¤ÎÆüËÜ¥×¥í¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢73Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë8°Ì¥¿¥¤¤Ë¡£¡È¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¡¢À¾¶¿¿¿±û¤é½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
Ìó1Ç¯Á°¤Î¿ÇÃÇ¸å¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ç¼«ÂðÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áòµ·¤Ï¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Î²ÈÂ²Áò¤È¤·¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢¸åÆü¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£Èøºê¾»Ê
1974Ç¯1·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡181cm 90kg ÆÁÅç¸©½Ð¿È
³¤Æî¹â¹»»þÂå¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ1964Ç¯¤ÎÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·Í¥¾¡¡£À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¡ÊÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï0¾¡1ÇÔ¡Ë¡£¤½¤Î¸å¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜ¥×¥í¡Ê1971Ç¯¡Ë¤Ç½é¾¡Íø¡£¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤Ï94¡£
