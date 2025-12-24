２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円９９銭前後と前日の午後５時時点に比べ８銭程度のドル安・円高となっている。



２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円２３銭前後と前日に比べ８０銭強のドル安・円高で取引を終えた。同日の日本時間夕方には為替介入への警戒感から一時１５５円６５銭まで軟化したが、７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が高い伸びとなったことを手掛かりに持ち直した。



きょうは多くの海外市場がクリスマス前日で半日取引や休場となるため市場参加者の動きは鈍く、東京市場のドル円相場は１５６円００銭を挟んで方向感なく推移している。米景気の底堅さが意識される一方、高市早苗首相が２３日に日本経済新聞のインタビューで「無責任な国債発行や減税を行うということではない」などと述べたことで円売り圧力が和らいでいる。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７９９ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８３円９９銭前後と同１５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS