£Á£Î£Á£Ð£È£Ä¤ÏÂçÉýÂ³¿¡¢ÊÆ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥È¥êー¥à¤È¤Î´ðËÜ¹ç°Õ½ñÄù·ë¤òÈ¯É½
¡¡£Á£Î£Á£Ð¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3189.T>¤ÏÂçÉýÂ³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£³Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£±£°£°¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Î£Á£Î£Á£Ð¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬¡¢¥Èー¥¯¥ó´ÉÍýÈ¯¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÆÃ²½·¿¥«¥¹¥È¥Ç¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊÆ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥È¥êー¥à¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤äµ»½Ñ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÉáµÚ¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÆ±¼Ò¤ÈÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¹ç°Õ¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤Ï¸¶Â§£³Ç¯´Ö¤Ç¡¢°Ê¹ß£±Ç¯¤´¤È¤Î¼«Æ°±äÄ¹¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥È¥êー¥à¤Ïº£Ç¯£²·î¤ËÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î³«Àß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
