東京機械製作所<6335.T>が４日続伸している。同社は２３日、下野新聞社（栃木県宇都宮市）から次世代型標準輪転機「ＣＯＬＯＲ ＴＯＰ ＥＣＯＷＩＤＥ ３」２セットを受注したと発表しており、好材料視されている。



「ＣＯＬＯＲ ＴＯＰ ＥＣＯＷＩＤＥ ３」は、最新の技術を取り入れ、損紙やメンテナンスコストの低減にも寄与する４×１型の新型輪転機で、１時間あたり最大１３万部・３２ページ（２４ページカラー対応）の新聞印刷が可能な機械構成となっている。今回、下野新聞社から２セットを受注したことで９セット目の受注となり、下野新聞社への輪転機納入は約１２０年ぶりになるという。



出所：MINKABU PRESS