º´Çì¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¡ßºä°æÉ÷ÂÀ¤¬ÂÐÃÌ¡£Ìò¿¦ÄÃºÂ¥Þ¥ó¡¢ºø³Ð»ñ»º¤³¤í¤¬¤·......²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ëÍÅ²ø¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Ú¤´¤Õ¥¥ã¥ê¡Û
µá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎPodcast¡Ö5Ê¬¤ÇÀ°¤¦¥¥ã¥ê¥¢»×¹Í¡×¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ïº´Çì¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¤µ¤ó¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëºä°æÉ÷ÂÀ¤µ¤ó¤ÈÆ¯¤Êý¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤ÊÏÃ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢Podcast¡Ö5Ê¬¤ÇÀ°¤¦¥¥ã¥ê¥¢»×¹Í¡×¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
📻Podcast¡Ö5Ê¬¤ÇÀ°¤¦¥¥ã¥ê¥¢»×¹Í¡×
º´Çì¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¡ßºä°æÉ÷ÂÀÂÐÃÌ¡ÊÂè1²ó¡Ë ¤ÎËÜÊÔ¤òÄ°¤¯¡ª
·¹Ä°ÃÏÂ¢¤ËÌò¿¦ÄÃºÂ¥Þ¥ó¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÈÍÅ²ø¡É
ºä°æ
¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¡¢4¤Ä¤¯¤é¤¤ÍÅ²ø½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
1¤Ä¤á¤¬¡Ö¥Ý¥ê¥³¥ìÉ÷¸«·Ü¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£
¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë
ºä°æ
¤½¤ì¤È¡¢Ìò¿¦ÄÃºÂ¥Þ¥ó¡¢ºø³Ð»ñ»º¤³¤í¤¬¤·¡¢¤¢¤È·¹Ä°ÃÏÂ¢¤Í¡£
·¹Ä°ÃÏÂ¢¤Ï¤³¤ì¤¹¤´¤¯¤Æ¡£Æü·Ð¿·Ê¹¤Î¡ÖÎáÏÂ¤Ê¥³¥È¥Ð¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«ÎáÏÂ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆËÍ¤¬£Ø¤Ç¥Î¥ê¤Ç½ñ¤¤¤¿·¹Ä°ÃÏÂ¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡¢·¹Ä°³¦·¨¤Î¿Í¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¡£·¹Ä°¤Î¿À¿ñ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÎÏÃ¤Ï·¹Ä°¤·¤Æ¤¯¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
ºø³Ð»ñ»º¤³¤í¤¬¤·¡¢¤³¤ì¥¯¥¤¥º¤Ë¤¹¤ë¤«¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥¯¥¤¥º¡ª ºø³Ð»ñ»º¤³¤í¤¬¤·¤È¤Ï¡©¡ª
¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£
¤ï¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤½¤ì¡¢¥¯¥¤¥º¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤¿¤Ö¤ó¡¢¡Ö¤³¤í¤¬¤·¡×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°Í×ÁÇ¤È¤¤¤¦¤«¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤¬¡¢¼Â¤ÏÆâ¼Â¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¾¿¦¼Ô¤È¤¤¤¦¤«¡£
ºä°æ
¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤¦¤½¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡£
°ì±þÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤Þ¥¤¥±¤Æ¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ¡¹¤Ç½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Ä¬ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡ÊºßÀÒ¡Ë¤Ã¤Æ·ÐÎò¤ò¤â¤È¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¤È¤³¤í¤Ë°Ü¤êÂ³¤±¤Æ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤«¤òÀÚ¤êÇä¤ê¤·¤Æ¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
ºø³Ð»ñ»º¤ò¤³¤í¤¬¤·Ãæ¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«
¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£
µÕ¤Ë¡¢ºø³Ð»ñ»º¤³¤í¤¬¤·¤Î¤³¤í¤¬¤·¤Æ¤ëºÇÃæ¤Î¿Í¤Ï²¿¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ºä°æ
¤¤¤Þ¼«Ê¬¤Ï²¼ÂÌÍú¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Ã¤«¤ÇÀäÂÐÄÄÉå²½¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤Ï²áÂçÉ¾²Á¤À¤È¡£Ã¯¤è¤ê¤â¤³¤ÎÎÎ°è¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£
¤¤¤Ä¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµõ¤ò¼Â¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ºø³Ð¤¸¤ã¤Ê¤¯¤¹¤ëºî¶È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê£Íø¤Ï¡È¼Â¡É¤Ë¤·¤«¸ú¤«¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¤¬¸ì¤ëµõ¤È¼Â
ºä°æ
ËÍ¤¬Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËË¡³ØÉôÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢¤¹¤´¡È¤½¤¦¡É¤Ê¿Í¤ÈËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç³Ø1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥¯¥é¥¹°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ëµ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤Ë¤â¥Ð¥¤¥È¤ò²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¿Í¤Ï¡¢15Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊÛ¸î»Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤É¤³¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£
³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤µ¤Ã¤¤Îµõ¤È¼Â¤ÎÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Ê£Íø¤Î³µÇ°¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µõ¤ÏÊ£Íø¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µõ¤Ï¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÀÑ¤ß¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡£¼Â¤Î¤Û¤¦¤ÏÃÏÆ»¤À¤±¤ÉÊ£Íø¤¬¸ú¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤¬º¹¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ºä°æ
¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¤µ¤ó¤ÏÊ£Íø¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¤µ¤ó¤¬Ê£Íø¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©📻ËÜÊÔ¤ÇÂ³¤¤òÄ°¤¯