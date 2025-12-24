タレントで作家のＭｒ．都市伝説こと関暁夫が、２６日放送のテレ東系「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説２０２５冬」に出演。米・ニューヨークへ渡米し、深刻化する格差社会とドラッグ汚染、世界経済を左右する巨大資本、歴史的大学に残る秘密結社「イルミナティ」の痕跡に迫る。

番組で取り上げられるイルミナティには、現代の陰謀論における「虚構」の存在としての側面もあるが、関は「世の中、新しい時代が切り開かれる時に必ずイルミナティというのは表に出てくる。それが光の存在なのか、闇の存在なのかは皆さんが接していかなければ、見えない世界でもあるんじゃないですかね」と警告した。

今回は、都市伝説テラーに鬼越トマホーク、奥田修二（ガクテンソク）、なすなかにし、はるかぜに告ぐ、バッテリィズ、梅村賢太郎（ラフ次元）、リンダカラー∞ Ｄｅｎ、松井ケムリ（令和ロマン）を迎え、身近に潜む都市伝説３５連発を語る。「僕にとってはズバリ未来の日本の姿。本当に警告というか、ある種もう一つ大いなる何かの存在があるとするのならば、予言ですよね。もはや予言に等しいものじゃないですか。本当に一つの啓示として皆さんどう受け止めるかですけれども、未来の日本の姿が近い将来こうなっちゃいますよ。もう見てもらったりとかしたら、もう直感的に分かると思いますけれどもね」と訴えた。