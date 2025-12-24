ＭＣ麒麟・川島明 「次回の収録はスナックで！」ハイヒール・リンゴ、ネプチューン・堀内ら“大喜利猛者”とSUPER EIGHT・丸山が“懐かしいあるある回答”バトル！懐かし映像満載の昭和＆平成を振り返る３時間半特番あす夜６時２５分放送【昭和＆平成 うわっ！懐かしいなぁ あったなぁグランプリ】

テレ東では、あす12月25日（木）夜６時25分より、「昭和＆平成 うわっ！懐かしいなぁ あったなぁグランプリ」を３時間半にわたって放送します。この番組は、昭和と平成の懐かしいあるあるを「それあったなぁ」とみんなで懐かしみながら、ほっこりする特番。懐かしい商品や記憶に刻まれたCMなどのVTRを一挙公開！そのあと出題される“お題”に対し、ゲストが「懐かしいあるある」を回答していきます。例えば…





≪お題例≫●昭和・平成の「あったなぁ～」という食べ物といえば？●昭和・平成の印象に残るフレーズのCMは？●昭和の電話では当たり前だった懐かしいあるあるといえば？●昭和の家で、貧乏臭くて友達にみられたくなかったものは？●昭和・平成のカラオケあるあるといえば？●昭和の写真撮影で「あったなぁ」「やってたなぁ」ということは？●昭和・平成の男女がやったファッションや髪型は？…などなど中には「CMの名フレーズ コール＆レスポンス」という、かつての名フレーズを全員で叫ぶ、ちょっと不思議な（!?）お題も！MCの麒麟・川島明が「イイ線つくね～」と思う回答を出したゲストには、恐らく昭和を生きた人間なら知っているであろう、昭和の懐かしいグッズをプレゼント。「Q.お菓子の変則的な食べ方とは？」「A.ポテコを指輪にしていた！」など、「あったなぁ」とみんなが共感する回答が続々！

©テレビ東京

回答者は、ずん・飯尾和樹、安田大サーカス・クロちゃん、次長課長・河本準一、とにかく明るい安村、中島知子、 ネプチューン・堀内健、ハイヒール・リンゴ（※五十音順）という、お笑い芸人勢に加え、SUPER EIGHT・丸山隆平が参戦！また、川島と共に沖田愛加が進行を務めます。昭和＆平成をよく知るメンバーとあって、お互いの回答に思わず「あったなぁ」と共感しあう場面もある一方、笑いに貪欲なメンバーが、どれだけ大喜利なしで、川島を「イイ線つくね～」とうならせる答えが出せるのかもみどころ。回答から展開される、懐かしトークやエピソードも必見です！

さらに、番組では、レトロなあるモノを収集する少年や、昭和タイムスリップ生活をする男性といった、令和に息づく昭和に密着した様子や、昭和のお風呂にまつわる「あったなぁ」な商品の「そうだったんだぁ」な情報などもご紹介。昭和にはあったけど今は絶滅してしまった食べもの・家にあったモノ・遊びから、令和の今では完全アウトな学校の風習・考えられない文化・モテると思っていたファッションまで…スタジオだけでなくVTRも満載でお届けします。

「あったなぁ」から「そうだったんだぁ」までがわかる！『笑い』『共感』『驚き』『新発見』その全てが楽しめる！そしてほっこりする！3時間半の大型特番を、ぜひお見逃しなく！！



≪出演者コメント≫

■川島明（麒麟） ～収録を終えての感想～

大盛り上がりでございました、本当に。こうやって昭和世代が集まると、思い出話がバンバンバンバン花咲きますからね。次回はスナックで収録したいと思います！行きましょう二軒目！行ける人だけ行きましょう（笑）



©テレビ東京

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・水谷豊（テレビ東京 制作局）

テレ東でこれだけ芸人さんを集められる番組をゴールデンタイムでやれるのは珍しく大変幸せなことです。

「大喜利」ではない「大喜利」の新しい形が作れたかなと思います。懐かしい映像やおったなぁといじられていた中島知子さんにもご注目ください！ファミリーでほっこりできる、ちびまる子ちゃん的番組を目指します。

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

≪番組概要≫

【タイトル】

「昭和＆平成 うわっ！懐かしいなぁ あったなぁグランプリ」

【放送日時】

2025年12月25日（木）夜６時25分～９時50分

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【番組概要】

モニターに表示された、昭和＆平成の「懐かしいなぁ」「あったなぁ」というお題に、ゲストが「懐かしいあるある」回答を連発！その答えをMCの川島明が「イイ線をついてるか」判定！

懐かしい商品やCMなどのVTRも満載！あの時の懐かしい思い出が蘇ります！

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer : https://tver.jp/

▶テレ東 HP(ネットもテレ東) : https://video.tv-tokyo.co.jp

▶Lemino : https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶ U-NEXT : https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr/

【出演者】

M C ： 川島明（麒麟）

ゲスト：飯尾和樹（ずん）、クロちゃん（安田大サーカス）、河本準一（次長課長）、とにかく明るい安村、中島知子、 堀内健（ネプチューン）、丸山隆平（SUPER EIGHT）、リンゴ（ハイヒール） ※五十音順

進 行：沖田愛加