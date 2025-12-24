股関節の可動域が狭い人の「ちょこちょこ走り」が張りの原因

初心者ランナーに多い、ふくらはぎがパンパンに張ってしまう「ちょこちょこ走り」。その原因は股関節の使い方にあるという。そこで、多くのアスリートのトレーニングを担当するフィジカルトレーナー・中野ジェームズ修一氏が、より快適に、かつケガをしないで走るためのトレーニングをアドバイス。ダイエット目的の人も、大会出場を狙う人も必読！

◇ ◇ ◇

都内でも指折りのランニングスポットといえば皇居。私もたまに走りに行きますが、仕事柄、ついランナーたちのフォームに注目してしまいます。

そこでよく目にするのが、ふくらはぎがパンパンに張っているランナーたち。彼らのフォームは、股関節の可動域が狭く、膝より下を使って走るのが特徴です。

走り慣れていない人や、下半身の筋肉量が少ない人、持久力の低い人などは、どうしても膝の下を使って走るほうが楽に感じます。というのも、股関節を大きく使う走りは、下半身の大きな筋肉も動かさなければならず、エネルギーの消費量も多い。そのため、体はラクをしようと、無意識のうちに歩幅（ストライド）を狭くし、膝の下を使ってちょこちょこと走る「省エネフォーム」になってしまうのでしょう。

しかし、股関節がうまく動かないと、走りのパフォーマンスは低下します。ここでいう「うまく動かない」とは、普段の生活では問題がなくても、走る時に機能的に使えていない状態です。

股関節をうまく使った走りでは、大殿筋や大腿四頭筋、ハムストリングスなど下半身の大きな筋肉を使いながら、グングン前に進みます。対して膝下を使って走る場合、下半身の大きな筋肉が使えず、代わりにサイズの小さなふくらはぎの筋肉をフルに使って走る。すると、スピードがうまく上がらないうえ、ふくらはぎに大きな負荷がかかり、パンパンに肥大してしまうのです。

また、ジャンプして着地したり、足を前に出して踏み込んだりする時、足には体重の何倍もの衝撃がかかります。この衝撃は足関節から膝関節、そして股関節へと伝わっていきますが、この時の股関節は上半身の重みにも耐えています。

股関節をうまく使えると、上下からかかる負荷を柔らかく吸収。骨盤がグッと安定します。すると、体があまりブレないので、次の動作にスムーズに移ることができる。その結果、スポーツのパフォーマンスもアップします。

ランの場合、股関節がうまく使えるか使えないかの影響は、脚のストライドを広くしようとするタイミングで出やすい。もしも「ここでスピードを上げよう」と思った時に股関節がうまく動かなかったり、痛みや違和感があったりすると、それだけで持てる力の6〜7割程度しか出せなくなってしまうのです。

寝る前の「レッグサークル」で習慣化

さて、股関節を使う走りができるようになるには、股関節の可動域を広げたり、下半身の筋力をアップしたりする必要があります。走り慣れてくると自然と歩幅が広がってくる人もいますが、動きが気になる方は、「レッグサークル」というトレーニングに取り組んでみてください。股関節についている23の筋肉を鍛えます。やり方は次のとおりです。

あお向けになり、片脚もしくは両脚を持ち上げて、足で円を描くように回します。円はまん丸というよりも横長の楕円形です。レッグサークルはレベル1からレベル4まであり、だんだん足の動きは大きく、位置は低くしていき、最後は両足で円を描きます。各レベルとも5〜6回からはじめて、最終的には20〜30回を目安に行いましょう。

レベルが上がるほど強度が高くなりますので、うまくできないなと思ったらレベルを下げてやってみてください。また、あお向けで行うので寝る前に行うと習慣にしやすいと思います。

どのレベルのレッグサークルも、脚を回している時に肩が浮かないようにするのがポイント。そのためには、体幹を使ってしっかり体を支えなければなりません。つまり、これは体幹を鍛えるトレーニングでもあるのです。

また、中には股関節の可動域や下半身の筋力には自信があるのに、股関節を大きく使った走りができず、ふくらはぎが張っている……という人もいます。このタイプの人は、股関節周りの大きな筋肉をうまく使えていません。

このような人におすすめしたいのが、眠っている筋肉に刺激を入れ、目覚めさせる手法「アクティベーション」です。ウォーミングアップの際、動かしたい筋肉に5〜6回刺激を入れると、自然とその筋肉が働き始めます。

走る前の「片脚ヒップリフト」で骨盤安定

ランの際、股関節をよく動かすためには、大殿筋や中殿筋に刺激を入れる「片脚ヒップリフト」がおすすめです。

やり方は、床にあお向けになり、右脚は膝を立てて、左脚は膝を軽く曲げて高く上げます。そして、右足の裏で床を押しながら、4秒かけてお尻を持ち上げ、4秒かけてお尻を床に下ろす。この動きを、左右の脚を入れ替えて各５回、走る前のウォーミングアップに加えましょう。骨盤が安定し、歩幅が広がる感覚が得られます。

また、ドローインも、ウォーミングアップの時にアクティベーションとして取り入れると、走り始めの時に体幹が使えるようになります。すると体が安定して動きやすくなり、腰への負担も少なく感じられるでしょう。

体幹を鍛えて下半身の動きと連動できれば、股関節への負荷は抑えられ、股関節と下半身の大きな筋肉を使って走れるようになります。すると自然とスピードも上がりますし、今よりも楽に走れるようになります。

もちろん、股関節の違和感や痛みを予防することにもつながるので、ランやレースを長く楽しむことができますよ。



中野ジェームズ修一

フィジカルトレーナー、（株）スポーツモチベーション 会員制パーソナルスポーツクラブ『CLUB100』最高技術責任者、PTI 認定プロフェッショナルフィジカルトレーナー、米国スポーツ医学会認定運動生理学士（ACSM/EP-C）。フィジカルを強化することで競技力向上や怪我予防、ロコモ・生活習慣病対策などを実現する「フィジカルトレーナー」の第一人者。オリンピアンを始め、多くのアスリートから絶大な支持を得る。2014 年からは青山学院大学駅伝チームのフィジカル強化指導も担当。早くからモチベーションの大切さに着目し、日本では数少ないメンタルとフィジカルの両面を指導できるトレーナーとしても活躍。『世界一伸びるストレッチ』（サンマーク出版）、『青トレ 青学駅伝チームのコアトレーニング&ストレッチ』（徳間書店）、『医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本』（日経 BP）などベストセラー多数。



（長島 恭子 / Kyoko Nagashima）



長島 恭子

編集・ライター。サッカー専門誌を経てフリーランスに。インタビュー記事、健康・ダイエット・トレーニング記事を軸に雑誌、書籍、会員誌で編集・執筆を行う。担当書籍に『世界一やせる走り方』『世界一伸びるストレッチ』（中野ジェームズ修一著）など。