辻希美、自宅の豪華クリスマスツリー披露「色味がお洒落」「大きくてさすが」と反響
【モデルプレス＝2025/12/24】タレントの辻希美が12月23日、自身のInstagramのストーリーズを更新。自宅のクリスマスツリーを公開した。
【写真】5児のママタレ「色味が統一されててお洒落」豪華クリスマスツリー公開
辻は「明日はXmasだね」と記し、白とシルバーで飾り付けられた自身の身長よりも高い自宅のクリスマスツリーを公開。ツリーの横で頬に手を当て、第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこ紐で抱っこしたショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「色味が統一されててお洒落」「大きくてさすが」「ツリーも親子も可愛い」「素敵なお家」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】5児のママタレ「色味が統一されててお洒落」豪華クリスマスツリー公開
◆辻希美、自宅クリスマスツリー披露
辻は「明日はXmasだね」と記し、白とシルバーで飾り付けられた自身の身長よりも高い自宅のクリスマスツリーを公開。ツリーの横で頬に手を当て、第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこ紐で抱っこしたショットを披露した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「色味が統一されててお洒落」「大きくてさすが」「ツリーも親子も可愛い」「素敵なお家」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】